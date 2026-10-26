用路人注意！台中南屯銜接國道路面大翻新 10月27日起連4天夜間刨鋪

台中市建設局投入1155萬元，從10月27日起4天針對南屯區五權西路三段銜接國道老化、破損及不平整路面刨除重鋪，採夜間分段施工，每晚8時至隔日上午6時進行，避開白天交通尖峰時段，降低施工對車流的影響。

建設局長陳大田表示，此次針對五權西路三段（環中路三段至中山高）辦理路面改善，施作面積約1萬6000平方公尺，工程內容包括瀝青混凝土（AC）路面刨除重鋪及人手孔高程調整等，全面改善路面平整度與鋪面品質，提升車輛行駛穩定性。

建設局指出，五權西路三段是銜接國道與南屯市區重要交通動脈，平日車流量大，為降低施工對交通的影響，工程規劃採夜間分段施工，每晚8時至翌日上午6時進行路面刨鋪，並依施工區段及行車方向實施交通維持措施。施工期間將視現場進度及交通狀況，彈性調整管制範圍，完工路段也將儘速恢復通行。

建設局表示，各日施工區段為10月27日五權西路三段中山高至知高橋，南側車道；10月28日五權西路三段知高橋至環中路三段，南側車道；10月29日五權西路三段中山高至知高橋，北側車道；10月30日五權西路三段知高橋至環中路三段，北側車道。

建設局提醒，施工期間請用路人提前規劃行車路線，行經施工區域時，務必遵循現場交通標誌及交管人員指示，減速慢行並留意施工人員及機具安全。