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台中軟體園區發展不如預期 經發局：需先釐清定位再決定如何協助

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
民進黨台中市長參選人何欣純上午表示，台中軟體園區成立至今發展不如預期，若當選會以市府為引領發展平台。記者黃寅／攝影
民進黨台中市長參選人何欣純上午表示，台中軟體園區成立至今發展不如預期，若當選會以市府為引領發展平台。記者黃寅／攝影

台中軟體園區成立至今發展不如預期，民進黨台中市長參選人何欣純上午表示，若當選將由市府擔任引領平台，從招商引資、人才培育和周遭環境整理加碼給予資源，讓台中軟體園區能達到原本推動數位轉型的目的。

何欣純說，目前全區三大塊，但招商大概只成功了一半，還有一半的確還需要繼續努力，在招商引資上市府是否可以和業者共同合作，還有周遭環境、人才培育如何產官學進一步合作，由市府做引領平台，希望能進一步加碼資源，推動它的創新並能轉型成功。

據了解，台中軟體園區佔地約 4.96 公頃，主要由三大坵塊組成，而大買家集團是民間投資開發商之一，其餘為鼎新電腦、網銀國際與佑順開發。

大買家最初斥資超過 30 億元興建大型綜合商辦大樓，原預計提供給雲端大數據、人工智慧、物聯網及資通訊等數位科技廠商進駐，另也打造「大里藝術廣場」，將該區打造為「文創數位3D示範基地」。但因地理位置偏遠等因素，歷經多年的開發，成效不如預期，招商亦不見起色。

大買家集團今表示，軟體園區是經濟部管轄的產業園區，入駐的廠商確實需要政府投入資源與關切。大里近年逐漸發展，聚集眾多的工具機等產業，該集團近年持續努力，並期待有更多政府資源投入，以創造地方的繁榮，達到最初投入開發的目的。

經發局人員說，經濟部曾連繫市府就台中軟體園區的發展進行討論，而其中主要區塊已委外由大買家集團開發，牽涉到業主本身的規畫目的。因此，對於未來的走向，有必要由經濟部、市府和大買家三方共同討論，匯整意見，就其定位再做討論，等有了清楚的方向之後，才能有效的投入資源，也才能就現況予以改善。

何欣純 軟體 台中

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