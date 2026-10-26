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彰化紫晶盃葡萄酒試飲男女各半 保證自備駕駛人絕不酒駕

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會發表紫晶盃葡萄酒評鑑的得獎酒品，各酒莊同步發表新酒，招待民眾試飲。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會發表紫晶盃葡萄酒評鑑的得獎酒品，各酒莊同步發表新酒，招待民眾試飲。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮農會今舉辦2026紫戀二林新酒發表會，招待品嘗每一款得獎酒品，吸引逾千人到場，超過六成來自外縣市，第一輪試飲30cc，大多數民眾在第二輪找自己喜愛的酒品，鎮農會請吃牛角麵包等點心搭配葡萄酒，現場又有樂團伴奏，讓品酒民眾稱讚活動辦得有到位。

縣政府和二林鎮農會本（10）月3日舉辦第二十一屆紫晶盃葡萄酒評鑑，原訂24日發表新酒偏遇薔琵颱風，延期到今在二林文化教育園區舉辦。參加評鑑的鵬群頂、金玉湖、快樂、清驛泉、路葡萄、秉森、戀戀葡萄園、湘羚、蘭輝、炳林、泔霖、松鶴農及台中市的酒莊，都配合二林鎮農會開新酒招待品嘗，第一輪試飲30cc，不限試飲次數。

鎮農會觀察，今到場品酒民眾超過六成來自外縣市，試飲者男性、女性各半，部分女性民眾品酒喝3種以上葡萄酒，混酒面不改色，連男性都嘆服。第二輪品酒為針對特定酒莊，試飲後民眾到喜愛或感興趣的酒品攤位品酒約30cc，以決定是否選購。鎮農會人員提醒品酒者適量，還好每位品酒民眾都自帶車輛駕駛人，向鎮農會人員保證來之前已經做好準備，會做到「喝酒不開車」。

二林鎮農會理事長陳界灯說，二林鎮曾有20多家酒莊，創下全台同一郷鎮酒莊最高密度的紀錄，因缺乏有系統行銷，現今僅存11家，但釀酒品質從獲得法國等外國葡萄酒評鑑大賽金牌、銀牌，可見具備國際級水準，只是沒打開知名度被看見，鎮農會配合二林文化季舉辦新酒發表會，希望國內消費者相信台灣葡萄酒品質不輸外國。

今新酒發表會招待蕎麥牛角、紅龍釀葡萄、紅薏仁蜂蜜酢配葡萄酒，邀請樂團演奏助興，民眾吃點心、欣賞音樂，稱讚活動很有品酒浪漫氛圍。

二林鎮30年前契作釀酒葡萄面積最多曾達1848公頃，公賣局終止契作，釀酒葡萄種植面積急遽縮減，目前約50公頃。外國葡萄酒大舉平行輸入後，嚴重影響國產葡萄酒行銷，二林鎮農會因此連年舉辦評鑑維繫地方產業特色。

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酒駕 葡萄酒 彰化

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