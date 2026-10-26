秋冬遊谷關、梨山 54店家集點換好禮

參山國家風景區管理處推出「梨享森活－2026自由行踩點集點趣」活動，串聯谷關、梨山地區54店家，民眾走訪合作店家消費或搭乘指定公車，集滿3點即可兌換好禮或優惠。

秋冬到台中山城旅遊多一份驚喜。參山處長曹忠猷指出，可至梨山遊客中心、谷關遊客中心或指定合作店家免費索取集點卡，活動期間至合作店家消費或搭乘865公車前往梨山地區，在遊客中心出示當日車票或電子票證，可依活動規定獲得1點。集滿3點後，可前往指定店家兌換限定好禮或優惠。

參山處表示，集點卡印製店家資訊QR Code，掃描即可查詢谷關、梨山周邊旅遊店家地圖及優惠資訊，卡片視覺融入梨山茶園景觀插畫，並以明信片形式設計，除了集點功能外，也能作為旅行紀念收藏。

今年參加「梨享森活」集點活動的在地業者，從谷關溫泉旅宿、特色餐飲、農特產品、伴手禮，到梨山高山茶園、在地農場與泰雅族部落文化體驗，提供遊客更多元的旅遊選擇。透過不同類型的店家，民眾依照旅遊喜好安排遊程，邊玩、邊吃、邊集點。