彰化文創精品認證徵選開跑 ESG納入評選指標

彰化縣文化局舉辦文創精品認證徵選活動，即日起至12月31日受理線上報名，文化局表示，今年將ESG永續價值納入評選標準，將文化創意與永續實踐並進，打造彰化品牌競爭力。

彰化縣文化局今天發布新聞稿表示，此次徵選將ESG永續價值納入各類評選指標中，從環境友善、地方共好及責任品牌3大面向出發，鼓勵業者落實永續材料、減量包裝、在地產業鏈結、工藝傳承與資訊透明，讓文化創意與永續實踐並進，共同打造彰化品牌的競爭力。

文化局指出，預計選出10至15件兼具文化深度、市場潛力及永續設計的優質作品，授予彰化文創精品認證標章，藉此彰顯在地創意實力，邀請具備創意設計實力與在地文化精神的品牌踴躍投件。

文化局表示，活動分為兩階段，第一階段採線上報名，於線上表單填寫並上傳資料，報名件數不限，截止日期為12月31日；第二階段為實體投件，須繳交完整的實體產品。主辦單位將邀請文創與設計領域專家學者進行評審，選出具代表性的彰化文創精品。