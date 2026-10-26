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薔琵颱風狂飆12級風重創台中農作 楊瓊瓔爭取全品項現金救助

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
颱風重創台中潭子、后里多項農作物，立委楊瓊瓔（右二）與在地議員賴朝國、邱愛珊（右一）與陳本添麻煩（左一）會同相關單位現勘，爭取補助。圖／楊瓊瓔辦公室提供
颱風重創台中潭子、后里多項農作物，立委楊瓊瓔（右二）與在地議員賴朝國、邱愛珊（右一）與陳本添麻煩（左一）會同相關單位現勘，爭取補助。圖／楊瓊瓔辦公室提供

薔琵颱風夾帶12級強陣風重創台中潭子與后里地區。即將進入產季的柑橘大量落果，綠竹筍母竹被攔腰折斷，硬質玉米與馬鈴薯苗也出現大面積倒伏。立委楊瓊瓔於26日會同台中市多位議員及台中區農業改良場、農糧署、市府農業局等單位實地勘查，呼籲農業部應採「從速、從寬、從簡」原則，盡速公告全品項農業天然災害現金救助。

潭子區綠竹筍種植面積逾200公頃，現正值清理竹園與挑選明年生產母竹的關鍵時期。強風導致幼竹折斷、連根拔起，台中區農改場長楊宏瑛指出，母竹受損與葉片掉落會影響養分儲存，恐降低明年發筍率並延後產期，建議農民適度修剪、施肥與加強覆土。市議員賴朝國與潭子區長劉汶軒表示，綠竹筍災損具延後顯現特性，將全力配合辦理災損查報。

后里地區的硬質玉米出現大面積倒伏與葉片枯黃爛尾，馬鈴薯苗則折斷且田間積水，農民憂心種薯缺氧腐爛、血本無歸。市議員邱愛珊提醒農友拍照留存證據，議員陳本添則盼中央加速認定。農改場建議馬鈴薯田應儘速排水並依規施藥，避免二次病害。

根據現行標準，每公頃現金救助金額為：竹筍4萬1000元（市府另補助約3600元復耕資材）、硬質玉米2萬8000元（市府補助約2500元）、馬鈴薯4萬7000元（市府補助約3600元）。

楊瓊瓔強調，農業部雖已公告柑橘現金救助，但綠竹筍、玉米及馬鈴薯等受災同樣慘重，政府應體恤農民面對極端氣候與生產成本上漲的壓力，公告全品項救助，協助農民及時復耕。

颱風重創台中潭子、后里多項農作物，立委楊瓊瓔（中）與在地議員賴朝國（左二）、邱愛珊與成本天，會同相關單位現勘，爭取補助。圖／楊瓊瓔辦公室提供
颱風重創台中潭子、后里多項農作物，立委楊瓊瓔（中）與在地議員賴朝國（左二）、邱愛珊與成本天，會同相關單位現勘，爭取補助。圖／楊瓊瓔辦公室提供

楊瓊瓔 薔琵颱風

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