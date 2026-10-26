聽新聞
0:00 / 0:00
衛星加無人機 台中科技查緝山坡地違規案件逐年降低
台中市水利局透過衛星影像定期比對地貌變化，掌握疑似違規開發區域，結合無人機空拍及地面人員現地查察，近年山坡地違規查報取締案件逐年下降，防止不法開發。
台中市水利局今天發布新聞稿，山坡地範圍廣闊，傳統巡查不易全面掌握土地利用情形，市府結合高空衛星影像監測、低空無人機空拍及地面人員巡查，建立立體監控機制，透過定期比對地貌變化、鎖定可疑變異點及加強違規熱區巡查。
水利局提到，近年山坡地違規查報取締案件逐年下降，前年163件、去年106件，今年截至9月底已降至80件，展現科技監測與執法管理成效。
水利局強調，山坡地管理全年無休，針對未經核准擅自開發等違規行為，將依「水土保持法」裁處新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰，涉及刑事責任者依法移送偵辦，防範不當開發造成水土流失，守護山林環境及市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。