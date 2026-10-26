另類災情！競總成立彩帶釀71戶停電 鹿港鎮代參選人張愉婕道歉

薔琵颱風來襲，彰化因強風吹斷電線、電桿造成兩萬戶停電，台電搶修人員疲於奔命之際，鹿港鎮民代表參選人張愉婕昨天舉辦競總成大會，彩帶飄到變電箱造成社區71戶停電，居民氣壞批她閃人不管。張愉婕表示道歉，但強調，她當時主動聯絡台電維修，待修好才離去。

有民眾在網路抱怨，他家門口因為選舉造勢，參選人施放彩帶未注意環境安全，直接飄到變電箱，兩聲巨響後整個社區都停電，這名參選人獲知後，還高高興興地找人拍照，隨後閃人，完全不顧里民何時會有電可以使用。

爭取三連霸的現任鹿港鎮民代表張愉婕表示，當時她還在台上突然聽到爆炸聲，她往左邊看，發現是民眾支持的彩帶飄到電桿上，好像造成電線走火，那時候不知道發生什麼事情，直到下來，廟方人員說，廟好像停電了。

她說，獲知停電後，她馬上拿手機打電話給台電，當時，她只有上車上換了一雙布鞋，其餘時間都待在廟裡，不然，就是在附近等待，從事件發生到完成搶修，她從頭到尾都沒有離開，事件過後，對於居民因停電造成困擾，她也逐一跟大家抱歉。

台電彰化營業處表示，針對此案，台電是在昨天上午約11點半接獲通報，稱鹿港鎮慶安街一帶停電，影響停電戶數71戶，約在14時完成復電。台電在確認肇事人後，會依規定求償。

類似狀況在今年六月間，彰化市公所舉辦彰化台鐵舊宿舍群第三期的3棟文化景觀建築修復工程竣工與開箱典禮時，也發生噴射彩帶纏繞電車線的插曲，經台鐵人員移除後，未影響行車。

台電提醒，含有金屬或鋁質的彩帶具有導電性，若隨風飄落並纏繞、掛在兩條以上的電線或變電箱上，容易造成高壓電短路、產生火花或熔絲鏈開關跳脫，進而引發大範圍停電。

台電呼籲民眾，舉辦廟會、晚會、或慶典等活動時，應事前檢視周遭環境，避開靠近配電線路、電線桿或變壓器的空域。

爭取三連霸的現任鹿港鎮民代表張愉婕，昨天成立競總時，因彩帶飄到變電箱造成社區71戶停電，經台電費了兩個多小時才修復。圖／民眾提供

爭取三連霸的現任鹿港鎮民代表張愉婕，昨天成立競總時，因彩帶飄到變電箱造成社區71戶停電，經台電費了兩個多小時才修復。圖／民眾提供

爭取三連霸的現任鹿港鎮民代表張愉婕，昨天成立競總時，因彩帶飄到變電箱造成社區71戶停電，經台電費了兩個多小時才修復。圖／民眾提供