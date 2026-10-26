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台中花毯節三麗鷗七大展區 中市交通局推5條免費接駁路線

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
2026台中國際花毯節「甜點王國」將登場　三麗鷗七大主題展區與19公尺主花毯亮點揭曉，此為花毯模擬圖。圖／台中市觀旅局提供
2026台中國際花毯節「甜點王國」將登場　三麗鷗七大主題展區與19公尺主花毯亮點揭曉，此為花毯模擬圖。圖／台中市觀旅局提供

2026新社花海暨花毯節將於10月31日登場，今年以「Hello台中 花現新社」為主題，與超人氣三麗鷗聯名，融合Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓等七位明星打造七大主題展區。交通局規劃5條免費接駁路線，方便民眾輕鬆前往會場，並提供即時路況影像，掌握花海周邊道路狀況。

交通局長葉昭甫表示，今年新社花海暨花毯節將於10月31日至11月22日舉行，展期共23天，預期吸引眾多三麗鷗迷前往觀賞。交通局為方便民眾輕鬆賞花，推出5條免費接駁路線，包括每日行駛的豐原線、太原線及松竹線，以及假日加開的東勢線與會場環線，串聯台鐵、捷運場站及外圍停車場。

其中，豐原線、太原線、松竹線及東勢線前往會場的服務時間為上午8時至下午2時30分，回程為上午10時至下午5時；會場環線則於假日上午9時至下午5時提供巡迴接駁，接駁車坐滿即發車。

葉昭甫指出，交通局規劃的接駁線有串聯重要交通運輸節點，外縣市民眾搭乘高鐵台中站，再轉乘台鐵至豐原站或松竹站，分別搭乘豐原線或松竹線接駁車；轉乘捷運綠線至松竹站，再搭乘松竹線前往會場。台中市民直接搭乘台鐵或捷運前來的外縣市朋友，都可於場站下車後，依循現場指標前往轉乘免費接駁車，輕鬆展開賞花行程。

自行開車前往的民眾，利用豐原轉運中心、社會住宅（豐原轉運中心旁）、舊社公園、祥和、東勢河濱公園、新社高中、新社區公所及新社環保公園等8處外圍停車場，轉乘免費接駁車前往會場，減少繞行管制道路及尋找車位的困擾。

葉昭甫提醒，今年中興嶺營區因內部施工，不開放停車，請開車的民眾利用其他外圍停車場轉乘接駁車，配合現場交管人員指揮行駛。松竹線及太原線於假日增停「中興嶺營區接駁站」。

台中 新社花海

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