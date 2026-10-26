聽新聞
0:00 / 0:00
彰化大城潭墘路老舊破損 縣府辦理改善工程
彰化縣大城鄉潭墘路出現老舊破損等狀況，彰化縣長王惠美表示，縣府將辦理改善工程，希望完工後提供民眾更平穩且安全的用路品質。
彰化縣政府今天發布新聞稿表示，大城鄉潭墘路因長期使用，路面出現老舊、龜裂、下陷及破損等情形，影響道路平整度及用路人行車安全，為保障用路人行車安全，縣府投入縣款新台幣906萬7000元辦理改善。
王惠美說，工程範圍從潭墘橋起，全長約1730公尺，期望早日完工，透過道路改善工程，提升路面平整度，提供民眾安全及舒適通行環境。
縣府工務處表示，施工團隊將全面改善路面，並檢討沿線各處路口標誌、標線，依道路實際環境辦理改善，落實「路平、路安」道路養護目標。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。