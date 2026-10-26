快訊

首都辯論周六登場！蔣萬安展現政績 最強辯士、資深媒體人助陣

日職／甲子園強投又去道奇？ 美媒：織田翔希預計會加盟

高教體檢／教授年收破300萬？看懂制度可多拿一份薪水

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化大城潭墘路老舊破損 縣府辦理改善工程

中央社／ 彰化26日電

彰化縣大城鄉潭墘路出現老舊破損等狀況，彰化縣長王惠美表示，縣府將辦理改善工程，希望完工後提供民眾更平穩且安全的用路品質。

彰化縣政府今天發布新聞稿表示，大城鄉潭墘路因長期使用，路面出現老舊、龜裂、下陷及破損等情形，影響道路平整度及用路人行車安全，為保障用路人行車安全，縣府投入縣款新台幣906萬7000元辦理改善。

王惠美說，工程範圍從潭墘橋起，全長約1730公尺，期望早日完工，透過道路改善工程，提升路面平整度，提供民眾安全及舒適通行環境。

縣府工務處表示，施工團隊將全面改善路面，並檢討沿線各處路口標誌、標線，依道路實際環境辦理改善，落實「路平、路安」道路養護目標。

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

屏東校園跑道翻新加速…中央再補助19校 2029年拚全面改善

打造安心校園！告別壁癌與鋼筋裸露 淡水區文化國小校舍修繕完工

立院教文委員會考察中市校園 促中央補助整建設施

竹縣警車預算遭統刪千萬 議員徐瑜新指恐危及執勤安全

相關新聞

另類災情！競總成立彩帶釀71戶停電 鹿港鎮代參選人張愉婕道歉

薔琵颱風來襲，彰化因強風吹斷電線、電桿造成兩萬戶停電，台電搶修人員疲於奔命之際，鹿港鎮民代表參選人張愉婕昨天舉辦競總成大會，彩帶飄到變電箱造成社區71戶停電，居民氣壞批她閃人不管。張愉婕表示道歉，但強調，她當時主動連絡台電維修，待修好才離去。

台中花毯節三麗鷗七大展區 中市交通局推5條免費接駁路線

2026新社花海暨花毯節將於10月31日登場，今年以「Hello台中 花現新社」為主題，與超人氣三麗鷗聯名，融合Hello Kitty、美樂蒂、酷洛米、大耳狗喜拿、布丁狗、彼安諾及人魚漢頓等七位明星打造七大主題展區。交通局規劃5條免費接駁路線，方便民眾輕鬆前往會場，並提供即時路況影像，掌握花海周邊道路狀況。

百年寮福宮土地產權問題難解 中市府出手相助贈匾祈福

台中市神岡區寮福宮逾130年歷史，長年面臨土地產權問題，在市府跨局處協助下，成功釐清廟宇歷史主體關係，完成土地權利查審程序，為百年香火永續傳承奠定基礎。適逢寮福宮落成16周年暨發展協會成立，民政局長吳世瑋昨晚為土地沿革石碑揭碑，並致贈盧秀燕市長題字「保境安寮」匾額，祈願地方合境平安。

星期評論／毒駕碾碎國手夢 防護網失守

三名台中體大學生的國手夢，遭一場毒駕車禍碾碎；更諷刺的是，警方當晚就在同一路段再度查獲毒駕。今年十月三日的悲劇，不只是三個家庭的噩夢，更是對台中治安的一記警鐘。受害學生的母親泣訴「別讓兒子的血白流」，這句話不該只換來一波專案掃蕩，更應迫使警政高層正視街頭查緝之外，毒品列管、尿液採驗及行政裁罰的防線，究竟出了什麼問題？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。