彰化大城潭墘路老舊破損 縣府辦理改善工程

三名台中體大學生的國手夢，遭一場毒駕車禍碾碎；更諷刺的是，警方當晚就在同一路段再度查獲毒駕。今年十月三日的悲劇，不只是三個家庭的噩夢，更是對台中治安的一記警鐘。受害學生的母親泣訴「別讓兒子的血白流」，這句話不該只換來一波專案掃蕩，更應迫使警政高層正視街頭查緝之外，毒品列管、尿液採驗及行政裁罰的防線，究竟出了什麼問題？

2026-10-26 00:00