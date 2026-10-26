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百年寮福宮土地產權問題難解 中市府出手相助贈匾祈福

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
寮福宮扎根神岡前寮聚落逾百年，不僅見證地方開墾歷史，更是凝聚鄉親情感的重要信仰中心。圖／台中市民政局提供
寮福宮扎根神岡前寮聚落逾百年，不僅見證地方開墾歷史，更是凝聚鄉親情感的重要信仰中心。圖／台中市民政局提供

台中市神岡區寮福宮逾130年歷史，長年面臨土地產權問題，在市府跨局處協助下，成功釐清廟宇歷史主體關係，完成土地權利查審程序，為百年香火永續傳承奠定基礎。適逢寮福宮落成16周年暨發展協會成立，民政局長吳世瑋昨晚為土地沿革石碑揭碑，並致贈盧秀燕市長題字「保境安寮」匾額，祈願地方合境平安。

吳世瑋表示，寮福宮扎根神岡前寮聚落逾百年，不僅見證地方開墾歷史，更是凝聚鄉親情感的重要信仰中心。此次廟方在市府及地方各界共同努力下，順利完成土地權利查審程序，為廟宇永續發展邁出重要一步。盧市長相當重視地方宗教文化傳承，此次特別致贈「保境安寮」匾額，除祈願福德正神庇佑地方風調雨順、合境平安，也肯定廟方長年熱心公益、凝聚地方向心力的付出。

吳世瑋提到，適逢寮福宮落成16周年及寮福福德信仰發展協會成立，雙喜臨門、意義非凡，期盼未來透過協會整合更多民間資源，持續推動公益服務，將土地公福澤鄉里的精神化為關懷社會、造福地方的實際行動。

民政局指出，寮福宮主祀福德正神，歷史可追溯至清光緒年間（約西元1894年），當時前寮庄僅有十多戶拓墾人家，為祈求農作豐收、家宅平安，共同集資奉祀土地公，並以天然石板搭建簡樸小祠、泥土塑造神尊及手工鑿刻石香爐供奉。其中，見證先民拓墾歷史的四方形古石香爐，歷經百餘年歲月，至今仍安奉於廟宇內殿，成為珍貴的地方歷史文物。廟宇更於16年前在歷任主委及信眾共同努力下完成擴建，延續地方百年香火。

為協助寮福宮釐清延宕多年的土地產權問題，民政局攜手地政局、神岡區公所及豐原地政事務所，透過訪談地方耆老、考證廟宇歷史沿革及比對地籍資料，確認文獻記載的「神廟」與現今「寮福宮」確屬同一主體，順利完成土地權利查審程序，為百年廟產問題取得重要突破。

台中市神岡寮福宮土地沿革碑揭碑。圖／台中市民政局提供
台中市神岡寮福宮土地沿革碑揭碑。圖／台中市民政局提供

台中市神岡區寮福宮解決長年面臨土地產權問題，民政局長吳世瑋昨晚為土地沿革石碑揭碑，並致贈盧秀燕市長題字「保境安寮」匾額，祈願地方合境平安。圖／台中市民政局提供
台中市神岡區寮福宮解決長年面臨土地產權問題，民政局長吳世瑋昨晚為土地沿革石碑揭碑，並致贈盧秀燕市長題字「保境安寮」匾額，祈願地方合境平安。圖／台中市民政局提供

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