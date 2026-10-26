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台中三大泉區奪金泉獎 台日推動溫泉觀光邁向10年

中央社／ 台中26日電

台中市谷關、烏日及大坑溫泉區在觀光署「台灣好湯金泉獎」評選，分別獲金、銀、銅獎；台中與日本青森縣、平川市及鳥取縣三朝溫泉的交流，今年邁入第10年，展現推動溫泉觀光成果。

台中市觀旅局今天發布新聞稿，觀旅局長陳美秀表示，市府持續結合在地產業與自然景觀，發展各具特色的泉區旅遊品牌。其中，谷關溫泉憑藉完善的軟硬體環境，去年在交通部觀光署「台灣好湯金泉獎」獲「五大友善好湯」金獎；烏日及大坑溫泉分別獲得「最佳新創獎」銀獎及銅獎。

陳美秀指出，台中與日本青森縣及平川市自2016年締結友好關係，台中市溫泉觀光協會也與鳥取縣三朝溫泉締結姊妹湯，今年都邁入第10年。長期互訪及觀光產業交流，深化台日溫泉合作情誼，「2026台中好湯溫泉季」邀請鳥取縣、三朝町、青森縣及平川市等官方與產業代表來台交流，共同推廣溫泉文化。

觀旅局說明，透過「台中好湯溫泉季」整合泉區資源，串聯周邊景點、特色美食及旅宿業者，推廣多元旅遊路線。旅客可走訪谷關捎來步道、體驗原鄉文化，或登上大坑步道享受山林風光，也能在烏日欣賞都會夜景、前往東勢林場體驗森林浴，帶動在地觀光及旅宿產業發展。

「2026台中好湯溫泉季」活動至10月31日，溫泉區合作業者推出期間限定泡湯及旅宿優惠，並規劃社群互動抽獎。前往指定溫泉旅宿，與活動立牌或桌牌及旅宿場景合照，上傳至「大玩台中」臉書指定貼文留言並標註2名好友，有機會抽中「台中－日本名古屋」雙人來回機票；走訪不同泉區還可累計抽獎機會。

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