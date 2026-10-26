星期評論／毒駕碾碎國手夢 防護網失守

三名台中體大學生的國手夢，遭一場毒駕車禍碾碎；更諷刺的是，警方當晚就在同一路段再度查獲毒駕。今年十月三日的悲劇，不只是三個家庭的噩夢，更是對台中治安的一記警鐘。受害學生的母親泣訴「別讓兒子的血白流」，這句話不該只換來一波專案掃蕩，更應迫使警政高層正視街頭查緝之外，毒品列管、尿液採驗及行政裁罰的防線，究竟出了什麼問題？

警方事後掃蕩固然迅速，但數據早已戳破專案堆疊出的治安幻象。台中市去年取締毒駕一○九五件，較前年的二二五件暴增約百分之三八七；今年一至九月取締二一二五件，逼近去年一整年兩倍。毒駕造成死傷更是血淋淋教訓，去年三死五傷，今年一至七月即釀四死二十五傷，遠超過去年全年。

毒駕危機絕非單靠第一線員警街頭攔查就能根絕。審計報告揭露警政系統「前端衝數字、後端大漏水」的破洞，二○二五年毒品案查獲四八六八件、三八○八公斤，今年一至九月也查獲三八三五件、一七六三公斤，後端防護網卻嚴重失守。

列管資訊與現實脫節

去年度通知應受尿液定期採驗者三四一九人次，但未到驗者卻高達八七二人次，比率達百分之廿五點五，警方卻漏未依法聲請強制採驗；部分已取得強制採驗許可書者，也未即時上傳系統，導致列管資訊脫節。

此外，特定營業場所涉毒案件移請主管機關列管逾六十日，形成兩個月防制空窗；未接受毒品危害講習者，二○二四及二○二五年度尚未裁處怠金者高達四千八百人次、兩千六百八十五人次，行政制裁形同虛設。

潛在毒品人口在外遊蕩

當基層警力為查扣毒品疲於奔命，後端卻任由連尿檢都敢規避的潛在毒品人口在外遊蕩，若這群人利用行政怠惰的空窗再度吸毒，甚至開車駛上街頭，毒駕悲劇恐怕只會不斷上演。

台中市警察局不能只盯著五一七四萬餘元毒品防制預算執行率，或緝毒專案表面KPI（關鍵績效指標），三名體大生的悲劇恐怕是體制失靈的沉痛代價。

治安成績不應只寫在查獲數字裡，更要反映在民眾能否安心走在路上。唯有從源頭與制度鎖緊螺絲，才能防堵悲劇重演，別讓受害者家屬的呼籲淪為一時輿論焦點，也別讓下一場悲劇再次揭露相同的制度缺口。