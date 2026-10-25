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民眾黨彰化市舉辦誓師大會藍營、無黨籍助選 綠營缺席

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
台灣民眾黨主席黃國昌與國民黨縣長參選人魏平政、民眾黨縣議員張雪如相見歡。記者簡慧珍／攝影
台灣民眾黨主席黃國昌與國民黨縣長參選人魏平政、民眾黨縣議員張雪如相見歡。記者簡慧珍／攝影

台灣民眾黨縣議員吳韋達和民眾黨提名4名彰化市民代表參選人，今舉辦聯合問政服務團隊誓師大會，藍營縣長參選人魏平政、彰化市長參選人陳文賓及無黨籍縣長參選人邱建富，均上台為民眾黨助講並爭取選票，縣長王惠美更推薦民眾黨問政品質，要選民把他們送進議事殿堂。

縣長王惠美站台助講，稱讚吳韋達留學荷蘭，學有專精，她當8年縣長，吳韋達遞補當7年縣議員，投入大量時間準備質詢資料，在交通、教育和地方環境都提出具體建議，是一位能提出問題也能給予建言的優質民代。王惠美逐一拉著吳韋達、彰化市代參選人北區董立凱、東區郭凱倫、西區林亞軒、南區薛方壹高喊「凍蒜」，相挺誠意十足。

王惠美離去時遇見魏平政，兩人擊掌即分開、沒交談。魏平政進入誓師大會會場，隨後陳文賓到場，兩人先後上台演講，推薦吳韋達及4名彰化市代參選人的學經歷優秀；魏平政強調民眾黨政見與他的不謀而合，可透過結合不同團隊的組織能力與政策論述，合作推動彰化發展，提升基礎建設、產業條件及社會福利，讓彰化鄉親享有更好的生活品質。

民眾黨主席黃國昌說，趕來彰化的路上他透過手機看王惠美縣長稱讚吳韋達，一個縣議員在縣議會裡認真監督，不同黨派，能夠得到縣長這麼高肯定，代表的是什麼？代表的是吳韋達在議會裡問政有理有據，而且不是只有批評，還會提出具體建議；過去幾年吳韋達經由物理學博士的專業知識，透過AI的分析對彰化縣很多重要基礎設施提出建議，讓大家看到吳韋達和縣政府彼此之間就是一個非常良性的競爭關係，所以不要留下任何遺憾，要用最高票把吳吳韋達留在彰化縣議會。

台灣民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭表示，民眾黨今年在彰化推出18名候選人，包括5名議員及13名鄉鎮市民代表候選人，希望讓地方經營持續扎根，請選民支持讓民眾黨全壘打。

彰化縣長王惠美拉起台灣民眾黨縣議員吳韋達，及4名彰化市代參選人的手高喊「凍蒜」。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美拉起台灣民眾黨縣議員吳韋達，及4名彰化市代參選人的手高喊「凍蒜」。記者簡慧珍／攝影

無黨籍 黃國昌 吳韋達 台灣民眾黨 王惠美 魏平政 2026九合一選舉 民眾黨

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