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彰化縣三山國王客底文化節朝聖典禮 百餘尊神明齊聚賜福

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣三山國王客底文化節系列活動「朝聖典禮」，縣長王惠美與金童玉女同行，神情愉快。記者簡慧珍／攝影
彰化縣三山國王客底文化節系列活動「朝聖典禮」，縣長王惠美與金童玉女同行，神情愉快。記者簡慧珍／攝影

彰化縣三山國王客底文化節系列活動今舉行朝聖典禮，縣內39座三山國王廟合計117尊神尊齊聚溪州鄉三千宮，參拜的信眾絡繹不絕，祈求一次頂禮膜拜獲得117尊神明護佑。

彰化縣三山國王客底文化節今年活動主軸「福運三千．客風藝彩」，昨、今兩天在三千宮熱鬧舉辦，重點活動在今天的朝聖儀式，集合縣內39座宮廟的117尊神尊信徒聯合舉辦朝聖典禮，藉由透過客家文化節慶推廣溪州鄉特色，並振興客庄產業經濟效益。

縣長王惠美說，三山國王是客家信仰中非常重要的一環，彰化縣三山國王客家文化協會自民國91年，整合縣內39間三山國王廟共同保存客家文化，三千宮主委高參文帶領團隊及志工號召鄉親有錢出錢、有力出力，鄉公所協助和以縣議會、鄉代會支持活動預算，都是共同促成三山國王客底文化節的重要助力，她相當感謝。

彰化縣三山國王客家文化協會長胡祥畯表示，三山國王客底文化節有動態表演客家舞、客家歌、客家詩等可欣賞，靜態展示有客家花布拼接、客家文物展，同時有客家擂茶、七巧粿、麻糬等美食可品嘗，現場闖關遊戲，只要闖關成功即可獲得三山國王公仔帶回家保平安。

三千宮主委高參文說，能參與此次活動三千宮感到很光榮，感謝在地村長、社區志工共同出錢出力，一起協助完成這次活動。

文化局說明三山是廣東揭西縣河婆鎮北面的巾山、明山、獨山，隨著早期潮州和客家人的移民帶來這項信仰，三山國王被信眾視為保佑平安、驅邪、帶來豐收的神明，是客家文化信仰的代表，今年爐主宮溪州鄉「三千宮」主祀三山國王，始建於清嘉慶年間，初稱「王宮」，後經數次修建，民國75年重建，77年竣工後更名為三千宮。

神明 彰化縣 國王

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