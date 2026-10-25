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薔琵強風過境彰化韭菜東倒西歪 縣長交代加速查報農業災情

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美到溪州鄉勘查薔琵颱風吹倒的韭菜。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美到溪州鄉勘查薔琵颱風吹倒的韭菜。記者簡慧珍／攝影

薔琵颱風過境風大雨小仍造成彰化縣農作物嚴重受損，縣長王惠美今下午勘查溪州鄉蔬菜田區，交代隨行的農業處人員確實掌握受災範圍及損失情形，加速辦理農業災情查報，積極向中央爭取全品項農業天然災害救助，協助農民早日復耕，

王惠美到溪州鄉勘查青農種植的韮菜，被強風吹得東倒西歪，接下來只會枯黃，農民希望農政單位給予天然災害救助。王惠美說，彰化縣很多農作物受損，農民要注意相關申報流程，儘速向當地公所通報，公所、縣府與中央三個單位將儘速勘災，待中央核准即會儘速核撥相關款項。

王惠美說，期待透過儘速勘災、補助，儘速協助農民復耕。她交代農業處長郭至善等人，加速辦理農業災情查報，確實掌握受災範圍及損失情形，積極向中央爭取全品項農業天然災害救助。

農業處表示，薔琵颱風造成部分農作物倒伏、折枝及其它受損情形，實際災害程度仍須依各鄉鎮市公所查報與現地勘查結果確認，縣府已請各鄉鎮市公所持續掌握轄內農作物受災情形，依農業天然災害查報相關規定辦理，將查報結果彙整陳報農業部，作為後續救助公告及相關措施的重要依據，爭取符合救助規定的受災作物納入農業天然災害現金救助範圍，減輕農民經濟負擔。

彰化縣溪州鄉<a href='/search/tagging/2/韭菜' rel='韭菜' data-rel='/2/180230' class='tag'><strong>韭菜</strong></a>被薔琵颱風吹得東倒西歪。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州鄉韭菜被薔琵颱風吹得東倒西歪。記者簡慧珍／攝影

王惠美 彰化 韭菜

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