快訊

中職／龍象大巨蛋爭霸G5第3場爆滿 單一總冠軍賽總觀眾破紀錄

不斷更新／第61屆金鐘獎節目類得獎名單 香蕉哥哥奪「兒童少年節目主持人獎」

李多慧武嶺車宿出包！攀岩違規最高罰3000元 經紀公司急道歉

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化「龍情蕎薏」推廣二林農特產品 美食當前大排長龍

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣二林鎮農會115年龍情蕎薏產業推廣活動展示二林鎮農產品。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會115年龍情蕎薏產業推廣活動展示二林鎮農產品。記者簡慧珍／攝影

彰化縣二林鎮農會今舉辦115年度龍情蕎薏產業推廣活動，現場擺1200張塑膠凳座無虛席，逾300人站著觀賞舞台表演、頒獎或家政班成果展，戶外免費品嘗區更是大排長龍，幾乎人手一碗蕎麥薏仁製作的甜湯或油飯，還有紅龍果、蜂蜜等青農市集，呈現二林農特產品多元風情。

二林鎮農會在二林文化教育園區推廣行銷在地農特產品，園區活動中心舞台區除了歌舞表演，鎮農會邀請農政機關首長頒獎表揚紅龍果評鑑得獎農民、團體，及代表二林鎮農會參加彰化縣四健作業組獲季軍的「紅火火好運果」四健作業組；綠色照顧及農事．四健．家政推廣聯合成果展同時在活動中心登場。

活動中心外免費品嘗成蕎麥紅薏仁饅頭、紅薏仁蕎麥紅豆甜湯、蕎麥麵、蕎麥奶油車輪餅、紅豆紅薏仁車輪餅、蕎麥紅薏仁養生油飯、紅龍果牛角，都是二林鎮農會使用「二林三寶」的蕎麥、紅薏仁、紅龍果製作，另配合推廣畜產與米食，提供香腸肉燥飯、蘿蔔糕免費吃，各攤位前大排長龍，食農闖關、蕎麥麵手作體驗等攤位老少咸宜也擠滿人。

值得一提的是家政班員設立幸福小舖，篩選全新、二手的衣物及各式居家生活良品愛心義賣，所得捐贈慈善團體。活動結束後，參加民眾都可贈送一盒蕎麥紅薏仁隨身包（原價180元），鼓勵民眾透過體驗活動認識優質環境農產品，帶動在地農產銷售提昇農產附加價值。

二林鎮農會理事長陳界灯說，二林三果中的蕎麥富含維生素、蛋白質與芸香苷，紅薏仁含有高膳食纖維及特殊的薏仁酯，紅龍果富含膳食纖維、植化素、維生素C，都對身體有益處，鎮農會免費招待品嘗相關料理，希望民眾多選購回家自製，「吃到食物原形」最健康。

彰化縣二林鎮農會115年龍情蕎薏產業推廣活動熱鬧滾滾。記者簡慧珍／攝影
彰化縣二林鎮農會115年龍情蕎薏產業推廣活動熱鬧滾滾。記者簡慧珍／攝影

彰化 美食 紅龍果

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中霧峰農會辦「阿罩霧農饗宴」 從料理走進霧峰農村

高雄開味，食力全開！2026年高雄國際食品展10月盛大引爆

把餐桌搬進田間！彰化田尾花田推「花田囍事」 22項體驗一次玩

科技走進田間！張麗善推智慧農畜與品牌化 翻轉雲林

相關新聞

SRF進駐桃科爭議延燒 張善政強硬喊「NO」：底線絕不退讓

桃園市觀音區SRF廠進駐桃園科技工業園區爭議持續延燒，市長張善政今在臉書重申反對立場，直言「SRF能不能在觀音啟動運轉？我的答案只有一個：NO！」他表示，市府認定相關程序有重大瑕疵，因此依法廢止許可，無論後續面臨多少壓力，都會捍衛市民權益，該替觀音守住的底線絕不退讓。

影／全台前五大空品不良區全落在高雄 環團喊「光復高雄呼吸人權」

今天是台灣光復日，南部反空汙大聯盟會同高雄市森林城市協會上演行動劇，不滿高雄市PM2.5年平均濃度17微克/立方米，多出台北市6微克、新北市5.5微克；PM2.5日均值的全台前五大排名全落在高雄，大寮區一年之中有八個月暴露在嚴重空汙下，主張光復高雄的呼吸人權，並要求市長參選人簽署承諾書。

竹北清潔車遭質疑安全、預算 楊士學怒轟：造謠抹黑打擊清潔隊員士氣

今天是全國清潔隊員節，竹北市清潔車近期卻因車身顏色、預算及夜間安全引發選戰攻防。民進黨籍竹北市民代表參選人楊士學今替基層抱不平，怒批「不應該為了選舉，造謠抹黑打擊清潔隊員士氣」，更直指有人把公共安全與基層辛苦當成「政治口水的提款機」。

台鐵台南車站公共鋼琴爆紅、觀眾大增 工作人員忙疏導人潮

台南鐵路地下化新台南車站17日啟用，設置在B1穿堂層的公共鋼琴爆紅成為景點，連前總統蔡英文都發文問車站是否已變成音樂廳。...

李多慧到合歡山武嶺拍片 車內炊煮還爬山壁…官方要罰了

韓國啦啦隊女神李多慧近日完成到合歡山武嶺車宿的夢想，不料昨天上傳影片，卻遭民眾檢舉，攀爬山壁走未開放山徑登高，且在國家公園炊煮。經太魯閣國家公園管理處檢視相關影像畫面確定違法，將依法開罰，最高可處以3000元罰鍰。

捉到了！竹南射流溝橘色廢水汙染 環保局溯源工地洗礫石排放

苗栗縣竹南鎮竹興國小旁射流溝今天下午一片橘色，顏色鮮艷嚇人，民眾憂心汙染，縣政府環保局稽查，溯源上游一處工地洗礫石廢水，沉澱池效能不足，因此排放橘色廢水，除採樣進一步檢驗，並依違反水汙染防治法，可處3萬元至300萬元罰鍰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。