彰化「龍情蕎薏」推廣二林農特產品 美食當前大排長龍

彰化縣二林鎮農會今舉辦115年度龍情蕎薏產業推廣活動，現場擺1200張塑膠凳座無虛席，逾300人站著觀賞舞台表演、頒獎或家政班成果展，戶外免費品嘗區更是大排長龍，幾乎人手一碗蕎麥薏仁製作的甜湯或油飯，還有紅龍果、蜂蜜等青農市集，呈現二林農特產品多元風情。

二林鎮農會在二林文化教育園區推廣行銷在地農特產品，園區活動中心舞台區除了歌舞表演，鎮農會邀請農政機關首長頒獎表揚紅龍果評鑑得獎農民、團體，及代表二林鎮農會參加彰化縣四健作業組獲季軍的「紅火火好運果」四健作業組；綠色照顧及農事．四健．家政推廣聯合成果展同時在活動中心登場。

活動中心外免費品嘗成蕎麥紅薏仁饅頭、紅薏仁蕎麥紅豆甜湯、蕎麥麵、蕎麥奶油車輪餅、紅豆紅薏仁車輪餅、蕎麥紅薏仁養生油飯、紅龍果牛角，都是二林鎮農會使用「二林三寶」的蕎麥、紅薏仁、紅龍果製作，另配合推廣畜產與米食，提供香腸肉燥飯、蘿蔔糕免費吃，各攤位前大排長龍，食農闖關、蕎麥麵手作體驗等攤位老少咸宜也擠滿人。

值得一提的是家政班員設立幸福小舖，篩選全新、二手的衣物及各式居家生活良品愛心義賣，所得捐贈慈善團體。活動結束後，參加民眾都可贈送一盒蕎麥紅薏仁隨身包（原價180元），鼓勵民眾透過體驗活動認識優質環境農產品，帶動在地農產銷售提昇農產附加價值。

二林鎮農會理事長陳界灯說，二林三果中的蕎麥富含維生素、蛋白質與芸香苷，紅薏仁含有高膳食纖維及特殊的薏仁酯，紅龍果富含膳食纖維、植化素、維生素C，都對身體有益處，鎮農會免費招待品嘗相關料理，希望民眾多選購回家自製，「吃到食物原形」最健康。