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台中霧峰農會辦「阿罩霧農饗宴」 從料理走進霧峰農村

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市霧峰區農會今舉辦「阿罩霧農饗宴」，以霧峰在地農產與社區特色為核心，串聯益全香米、蕈菇、蔬果及初霧清酒，透過料理呈現阿罩霧的土地風味。記者余采瀅／攝影
台中市霧峰區農會今舉辦「阿罩霧農饗宴」，以霧峰在地農產與社區特色為核心，串聯益全香米、蕈菇、蔬果及初霧清酒，透過料理呈現阿罩霧的土地風味。記者余采瀅／攝影

台中市霧峰區農會今舉辦「阿罩霧農饗宴」，以霧峰在地農產與社區特色為核心，串聯益全香米、蕈菇、蔬果及初霧清酒，透過料理呈現阿罩霧的土地風味，也藉由農業、社區、文化與旅遊的整合，帶動霧峰農村發展。

阿罩霧農饗宴以「從土地到餐桌」為概念，選用北勢蕈菇、霧峰香米、四德紅麴、峰谷龍眼乾、舊正芭樂、桐林荔枝乾 ，以及霧峰區農會初霧純米吟釀、初霧燒酎與初霧濁酒等在地元素入菜，並搭配彰化區漁會白蝦，展現農漁會跨域合作。餐宴期間安排逐道說菜，讓民眾從一道道料理認識食材來源、社區特色與地方產業故事。

今天活動同步辦理「阿罩霧農村社區綠色遊程」，由農創家旅行社帶領民眾走入為期1個月的「阿罩霧稻稈藝術展」 ，認識由四德、峰谷、北勢 、舊正等四大社區居民共創 ，以益全香米稻草為素材，並結合社區特色藝術品。

系列活動後續將於12月5日於民生故事館辦理「阿罩霧香米藝術節」，復刻20年前「首刈稻秋田祭典」，結合野餐、市集、社區與青年演出、街頭劇場及歌手陳忻玥壓軸演出。

霧峰區農會指出，「峰田之味．阿罩霧的百味慶典」希望以霧峰香米為核心，串聯社區產業、農村旅遊、飲食文化與藝術展演。從阿罩霧農饗宴出發，扣合11月稻稈藝術展及12月香米藝術節，透過不同形式引導民眾走進農村、認識地方產業，進一步建立屬於霧峰的農村文化與旅遊品牌。

台中市霧峰區農會今舉辦「阿罩霧農饗宴」，以霧峰在地農產與社區特色為核心，串聯益全香米、蕈菇、蔬果及初霧清酒，透過料理呈現阿罩霧的土地風味。記者余采瀅／攝影
台中市霧峰區農會今舉辦「阿罩霧農饗宴」，以霧峰在地農產與社區特色為核心，串聯益全香米、蕈菇、蔬果及初霧清酒，透過料理呈現阿罩霧的土地風味。記者余采瀅／攝影

台中市霧峰區農會今舉辦「阿罩霧農饗宴」，以霧峰在地農產與社區特色為核心，串聯益全香米、蕈菇、蔬果及初霧清酒，透過料理呈現阿罩霧的土地風味。記者余采瀅／攝影
台中市霧峰區農會今舉辦「阿罩霧農饗宴」，以霧峰在地農產與社區特色為核心，串聯益全香米、蕈菇、蔬果及初霧清酒，透過料理呈現阿罩霧的土地風味。記者余采瀅／攝影

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