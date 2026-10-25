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台中市颱風過境放晴 盧秀燕：市容景觀今會全面恢復

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市長盧秀燕上午說，今天的市容景觀也會全面恢復。記者黃寅／攝影
台中市長盧秀燕上午說，今天的市容景觀也會全面恢復。記者黃寅／攝影

颱風過後，台中市今天放晴。市長盧秀燕上午說，台中市今已恢復正常通行，且在清潔隊員們加班下，市容景觀也會全面恢復。立委廖偉翔也替媽媽、市議員黃馨慧說明，颱風中倒塌的看板已連絡廠商處理，被砸中的7部車也會賠償，負責到底。

盧秀燕說，這次的這個颱風太大了，太快了，對於全省尤其中北部、東部都造成很重大的影響。台中市在這颱風當中大概有3萬戶左右停電，不過現在已經全部都復電了。另外路倒的路樹有超過1千3百顆，有影響到交通的、影響道路的全部今天都已經移除了，所以今天正常通行都沒有問題。 

第三，她今天要求全部要恢復市容景觀。今天是周日，環保局的清潔隊員們本來也在休假，不過今天他們加班做環境清理的部分，所以今天的市容景觀也會全面恢復。 

另外，在這次颱風當中，大概有188位民眾受傷，那絕大部分都已經就醫了，留院的還有3位，也祝他們早日康復。總而言之呢，大致來講，因為我們的相關防颱措施以及應變措施，各個局處相關的系統也非常認真，所以表示感謝，大家平安。 

立委廖偉翔受訪時說「是砸壞7部車，不是30幾部車」，今天施工廠商把倒塌鐵架、柱子全部做清除，那也跟受損車主聯絡上，部分車主達成和解賠償，一定會秉持著展現誠意、負責到底。

台中市 盧秀燕 颱風

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