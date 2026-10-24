颱風過後大掃除…台中明加開定點垃圾收運 查詢方式一次看

受薔琵颱風影響，台中市10月23日及24日配合停班停課暫停垃圾收運。為紓解連續兩日停收造成的家戶垃圾及廚餘累積情形，市府環保局將於明（25）日加開定時定點收運服務，收運一般垃圾及廚餘，便利市民清理家戶垃圾。

環保局表示，各區清潔隊已完成人力及車輛整備，明日將依「115年台中市國定假日垃圾收運定時定點表」所列時段及地點提供服務。此次採定時定點方式辦理，與平日沿街收運不同，提醒市民事先確認收運時間及地點，再將一般垃圾及廚餘交付清潔隊。

環保局提醒，10月26日（周一）各區清潔隊將恢復依原訂班表正常收運，資源回收物可於正常收運時段交付清潔隊。請市民持續做好垃圾分類，勿將垃圾或回收物提前放置於收運地點，以維護環境整潔。

環保局指出，颱風過後各區清潔隊除辦理垃圾收運，也將持續投入災後環境清理及復原工作，感謝市民體諒並配合收運安排，共同加速市容環境復原。

環保局說明，各區定時定點收運時間及地點，可透過「台中垃圾清運大車隊」APP，點選「國定假日班表」、選擇行政區後，點選「查詢」或「下載定點時刻表」查閱；也可至環保局網站查詢「115年臺中市國定假日垃圾收運定時定點表」（https://www.epb.taichung.gov.tw/17066/17822/18086/29501/3173778/post）。如有疑問，可撥打1999市民專線，或洽各區清潔隊（聯絡電話可上網https://reurl.cc/Q74alM查詢）。