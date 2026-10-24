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把餐桌搬進田間！彰化田尾花田推「花田囍事」 22項體驗一次玩

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
今年花鄉田尾迎賓祭「花田療癒」將於11月7、8日登場，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影
今年花鄉田尾迎賓祭「花田療癒」將於11月7、8日登場，今天舉辦宣傳活動。記者林敬家／攝影

彰化田尾花田祭不只賞花，還要串聯苗木、旅宿、餐飲等在地產業、今年花鄉田尾迎賓祭「花田療癒」將於11月7、8日登場，規畫22項療癒活動，涵蓋花藝、植物導覽、食農體驗、手作及市集，並於11月7日晚間推出售票餐宴「花田囍事」，結合在地食材與辦桌文化，盼讓遊客從賞花延伸至產業體驗，帶動地方消費。

田尾休閒農業協會理事長陳昱希表示，協會希望串聯苗木、旅宿及餐廳等業者，建立合作共好的生態圈。每年舉辦花田祭，也持續挖掘在地秘境、特色業者及創新技術，讓遊客看見花卉之外的田尾。

陳昱希指出，今年活動以循環永續及國際接軌為方向，產業不再侷限於傳統經營模式，而是透過不同產業合作，讓花卉、農業、旅遊及餐飲相互串聯。

今年活動亮點之一，是11月7日晚間登場的「花田囍事」售票餐宴，將餐桌設於田間，結合在地食材、花卉與辦桌文化。主辦單位指出，「囍」並非婚宴，而是象徵一年的收穫、相遇與感謝。

花田祭自2021年舉辦，今年邁入第六年。今年也已於10月21、22日率先舉辦「花田食農日」，串聯7個特色食農場域，透過農人導覽、產地體驗及地方風味，帶領民眾認識田尾的農業與生活；11月7、8日則進一步推出22項療癒活動，從花園、園藝產業到生活體驗，呈現田尾多元面貌。

花田 田尾 彰化

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