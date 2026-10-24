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選前大風吹...台中市選舉看板、帆布成重災區 砸車引另類民怨

聯合報／ 記者陳敬丰趙容萱／台中即時報導
國民黨市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。黃表示已請廠商排除，風災過後會積極處理賠償事宜。圖／讀者提供
國民黨市議員黃馨慧與市長參選人江啟臣同框的大型看板被強風吹倒，砸到數輛轎車。黃表示已請廠商排除，風災過後會積極處理賠償事宜。圖／讀者提供

薔琵颱風襲台，台中市沒有下雨，卻颳起大風，勤美綠園道旁大型廣告看板被整片吹垮，影響交通。更值得注意的是，離年底選舉剩1個多月，選舉看板成為重災區，不分黨派參選人都有看板或帆布倒塌的狀況，甚至壓垮車輛造成另類民怨。

強風吹過台中，22日深夜勤美綠園道一處商場外牆的大型廣告帆布被整片扯下，蓋住公益路雙向車道，甚至影響到周邊電線和交通號誌，所幸無任車傷情。警方管制封路，也有民眾協助切割帆布，市府後續派遣大型吊車進場排除大型障礙物。

大型選舉廣告更是重災區，國民黨台中市長參選人江啟臣與議員黃馨慧的聯合看板，23日被大風吹倒，看板的鐵架、骨架壓到停放在看板下的車輛；相關照片、影片被發上網，有網友表示自己是車主，一定會索賠，也有人認為颱風天應該要提前撤下。

黃馨慧表示，獲知看板倒塌後的第一時間，團隊人員就和廠商聯繫，到現場緊急處理，為了避免損害繼續擴大，緊急調派吊車支援，確保周邊道路與民眾安全，當天晚上就排除完畢；對此事件造成車輛受損與周邊民眾不便深感抱歉，風災過後也會處理賠償事宜。

民進黨台中市長參選人何欣純的競選廣告也出現類似狀況，大型帆布在空中狂舞，網友紛紛發上網。何欣純競總表示，颱風來臨前就有陸續請廠商撤下，23日接獲不少通報，截至當晚基本上已經完全撤除有危險的廣告，目前並未接到人身財物受損的通報，感謝網路上的熱心民眾。

民眾黨議員參選人劉芩妤表示，有提前請團隊加強巡查、預防性拆除競選廣告，不過颱風假當天還是接獲民眾反映，部分帆布有脫落危險，她第一時間請廠商處理，也為防範不周致歉。劉認為，這是個機會反思選舉看板文化，未來應該減少看板競爭，讓焦點回歸市政議題。

中市府都市發展局表示，颱風天之前都會提醒業者做好大型廣告或帆布的維護；市府本身沒有權力強制下架合法廣告，但若颱風期間大型廣告不慎掉落，即使沒有造成傷害，市府也可以依建築法裁處負責人6萬到30萬元罰鍰。針對非法廣告或危險廣告，市府會在颱風天之前全面盤點並強制下架。

民眾黨議員參選人劉芩妤的競選帆布也有脫落狀況，她除了緊急處理致歉，也希望藉此機會反思選舉的看板文化。圖／劉芩妤提供
民眾黨議員參選人劉芩妤的競選帆布也有脫落狀況，她除了緊急處理致歉，也希望藉此機會反思選舉的看板文化。圖／劉芩妤提供

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