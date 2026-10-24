選前大風吹...台中市選舉看板、帆布成重災區 砸車引另類民怨

薔琵颱風襲台，台中市沒有下雨，卻颳起大風，勤美綠園道旁大型廣告看板被整片吹垮，影響交通。更值得注意的是，離年底選舉剩1個多月，選舉看板成為重災區，不分黨派參選人都有看板或帆布倒塌的狀況，甚至壓垮車輛造成另類民怨。

強風吹過台中，22日深夜勤美綠園道一處商場外牆的大型廣告帆布被整片扯下，蓋住公益路雙向車道，甚至影響到周邊電線和交通號誌，所幸無任車傷情。警方管制封路，也有民眾協助切割帆布，市府後續派遣大型吊車進場排除大型障礙物。

大型選舉廣告更是重災區，國民黨台中市長參選人江啟臣與議員黃馨慧的聯合看板，23日被大風吹倒，看板的鐵架、骨架壓到停放在看板下的車輛；相關照片、影片被發上網，有網友表示自己是車主，一定會索賠，也有人認為颱風天應該要提前撤下。

黃馨慧表示，獲知看板倒塌後的第一時間，團隊人員就和廠商聯繫，到現場緊急處理，為了避免損害繼續擴大，緊急調派吊車支援，確保周邊道路與民眾安全，當天晚上就排除完畢；對此事件造成車輛受損與周邊民眾不便深感抱歉，風災過後也會處理賠償事宜。

民進黨台中市長參選人何欣純的競選廣告也出現類似狀況，大型帆布在空中狂舞，網友紛紛發上網。何欣純競總表示，颱風來臨前就有陸續請廠商撤下，23日接獲不少通報，截至當晚基本上已經完全撤除有危險的廣告，目前並未接到人身財物受損的通報，感謝網路上的熱心民眾。

民眾黨議員參選人劉芩妤表示，有提前請團隊加強巡查、預防性拆除競選廣告，不過颱風假當天還是接獲民眾反映，部分帆布有脫落危險，她第一時間請廠商處理，也為防範不周致歉。劉認為，這是個機會反思選舉看板文化，未來應該減少看板競爭，讓焦點回歸市政議題。

中市府都市發展局表示，颱風天之前都會提醒業者做好大型廣告或帆布的維護；市府本身沒有權力強制下架合法廣告，但若颱風期間大型廣告不慎掉落，即使沒有造成傷害，市府也可以依建築法裁處負責人6萬到30萬元罰鍰。針對非法廣告或危險廣告，市府會在颱風天之前全面盤點並強制下架。