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南投曾有5131戶停電！薔琵強風吹斷供電線 台電拚今晚8時全面復電

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
薔琵颱風強風吹倒樹木，造成南投多處台電配電設備受損，台電人員冒風雨投入搶修。圖／台電南投區處提供
薔琵颱風強風吹倒樹木，造成南投多處台電配電設備受損，台電人員冒風雨投入搶修。圖／台電南投區處提供

薔琵颱風強風吹倒樹木，造成南投縣曾有5131戶停電台電全力搶修，截至今天上午10時，仍有861戶尚未復電，主要集中在仁愛、埔里、國姓、竹山及鹿谷等地，其中竹山投舊54線部分路段因大樹倒塌、土石崩落阻斷交通，台電預估今天晚間8時可全部恢復供電。

薔琵颱風昨天下午起影響南投，強風吹倒、折斷多處樹木，壓損台電配電設備，造成部分地區停電。台電南投區處緊急動員人力、車輛及機具投入搶修，截至今天上午10時，已陸續恢復4270戶供電，復電率約83.2%。

目前尚未復電的861戶，主要分布在仁愛、埔里、國姓、竹山及鹿谷等偏遠地區。台電表示，停電原因多為樹木倒塌、折斷壓損配電設備，山區部分道路又因路樹倒塌、土石崩落受阻，增加搶修難度。

其中，竹山投舊54線部分路段因大樹倒塌及土石崩落造成道路中斷，搶修車輛無法通行，台電持續協調地方單位排除障礙，盼盡速恢復交通、讓搶修人員進場，預估今天晚間8時可全部復電。

為加速災後復電，台電南投區處已與南投縣政府及各鄉鎮市公所建立聯繫管道，並指派專員與村里長、民意代表保持即時溝通；若遇道路坍方、路樹倒塌或土石流阻礙搶修動線，將請地方政府協助清除障礙，確保搶修人員及車輛順利進場。

台電表示，電力搶修須依供電樞紐變電所、主幹線、分歧線的順序進行，並優先保障醫院、自來水抽水站及通信等重要公共設施。對於尚未恢復供電的住戶，台電將持續投入搶修，在確保人員安全的前提下，盡速恢復供電。

薔琵颱風強風吹倒樹木，造成南投多處台電配電設備受損，台電人員冒風雨投入搶修。圖／台電南投區處提供
薔琵颱風強風吹倒樹木，造成南投多處台電配電設備受損，台電人員冒風雨投入搶修。圖／台電南投區處提供

南投山區受到薔琵颱風影響，路樹倒塌、土石崩落阻礙搶修動線，台電協調地方單位排除障礙。圖／台電南投區處提供
南投山區受到薔琵颱風影響，路樹倒塌、土石崩落阻礙搶修動線，台電協調地方單位排除障礙。圖／台電南投區處提供

薔琵颱風強風吹倒樹木，造成南投多處台電配電設備受損，台電人員冒風雨投入搶修。圖／台電南投區處提供
薔琵颱風強風吹倒樹木，造成南投多處台電配電設備受損，台電人員冒風雨投入搶修。圖／台電南投區處提供

竹山舊投54線部分路段因大樹倒塌、土石崩落造成道路中斷，搶修車輛無法通行，影響周邊停電區域復電進度。圖／台電南投區處提供
竹山舊投54線部分路段因大樹倒塌、土石崩落造成道路中斷，搶修車輛無法通行，影響周邊停電區域復電進度。圖／台電南投區處提供

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