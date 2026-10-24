連兩天颱風假…彰基及秀傳門診正常 彰基開診率更達99.5%

薔琵颱風侵襲，彰化連放兩天颱風假，彰化基督教醫院表示，昨天開診率仍達99.5%，今天門診仍照常，未影響患者就醫權益；秀傳醫院也表示，門診大都正常，未受颱風假影響。

彰基醫療財團法人總院長陳穆寬指出，因颱風侵襲，雖然彰化、南部、雲林三縣昨天及今天均停班停課，但彰基因為是彰雲南唯一的醫學中心，承擔最後一線的責任，因此包括總院跟彰雲投的8個分院均採自願上班制，出席率幾乎百分之百。

彰基表示，雖然因颱風停止上班，但彰基僅有一位主治醫師因爲在外縣市開會趕不回來而停診，光是總院就開了216診，看診率達99.5%，共有4695位患者前來就診，接受治療或者追蹤的癌友都非常感動。

此外，手術室也開了131位病人，因為大都是急重症患者，因此沒有一位患者因為颱風取消手術，今天再放颱風假，正在準備接受手術的患者也高達45位。

陳穆寬表示，醫學中心處理的多是急重難罕等患者,很多病人三個月或者半年才回來追蹤一次，如果是癌症的重要檢查或手術，一旦被延期會讓家屬和患者不知道等到何年何月，身心大受煎熬，更可能影響到患者的治療存活率。

彰基副院長陳美女也表示，員工颱風假若照常出勤，不僅會給予優渥的加班費，且日後還可補休，出勤與加班的相關規定採自願原則，並非強迫，且另外有加碼福利。

彰基假別超越勞基法標準，包括180天病假、颱風假、生日體檢假、旅遊假、運動會假和團契假等多元給薪假別，福利優於一般醫院，因此最近的護理師離職率達到歷史新低，只有5.9%，幾乎是全台醫學中心最低的。

為了確保醫療人員在颱風天安全上班，彰基提供院內及鄰近宿舍供員工休息，並加開往返宿舍的交通車，同時開放總院地下停車場和機車位，提供員工貼心的福利，提升向心力。