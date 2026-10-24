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薔琵釀彰化592件災情 5名機車騎士摔傷、停電近兩萬戶

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天上午9時為止，共有592件災情，並有5名機車騎士受傷，全縣計造成1萬9196戶停電，到目前尚有2903戶搶修中。圖／台電提供
薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天上午9時為止，共有592件災情，並有5名機車騎士受傷，全縣計造成1萬9196戶停電，到目前尚有2903戶搶修中。圖／台電提供

薔琵颱風來襲，彰化縣災害應變中心統計到今天上午9時為止，全縣共有592件災情，並有5名機車騎士受傷，主要是強風吹襲導致電線掉落、路樹倒落造成摔傷，停電戶數達1萬9196戶，尚有2903戶搶修中。

彰化縣薔琵颱風災害應變中心指出，5人受傷事件均發生昨天，分別是福興鄉沿海路電線掉落，1機車騎士摔車受傷送醫；員林市源泉路第四台線路掉落導致機車騎士摔車送醫；鹿港鎮廖厝巷路樹倒塌壓傷1名機車騎士；和美鎮克東路1名機車騎士行駛途中勾到電線摔車送醫；晚間在北斗鎮舜苑街，路樹倒塌壓傷機車騎士，1人送醫。

592件災情主要是強風吹襲，依次以路樹傾倒、廣告招牌災情、電線掉落、建物受損、交通號誌損壞等，經搶修後，仍有217件搶修中。

在停電災情方面，台電彰化區營業處表示，全縣計造成1萬9196戶停電，主要在芳苑、福興、二林、和美、北斗、溪州及花壇等鄉鎮，到目前尚有2903戶搶修中。

台電彰化區營業處表示，薔琵颱風帶來的強風造成輸電設備損壞，昨天以沿海地區災情較嚴重，今天也影響到臨包括內陸甚至八卦山區，受災較嚴重的地區包括芳苑、福興、二林、和美、北斗、溪州及花壇。

薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天上午9時為止，共有592件災情，並有5名機車騎士受傷，全縣計造成1萬9196戶停電，到目前尚有2903戶搶修中。圖／台電提供
薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天上午9時為止，共有592件災情，並有5名機車騎士受傷，全縣計造成1萬9196戶停電，到目前尚有2903戶搶修中。圖／台電提供

薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天上午9時為止，共有592件災情，並有5名機車騎士受傷，全縣計造成1萬9196戶停電，到目前尚有2903戶搶修中。圖／台電提供
薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天上午9時為止，共有592件災情，並有5名機車騎士受傷，全縣計造成1萬9196戶停電，到目前尚有2903戶搶修中。圖／台電提供

停電 彰化 機車騎士

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