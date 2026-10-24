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公路養管費補繳期限10月底 豐原監理站提醒逾期受罰、移送執行

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
公路養管費補繳期限倒數至10月底，豐原監理站提醒民眾，逾期會受罰、移送強制執行。圖／豐原監理站提供
公路養管費補繳期限倒數至10月底，豐原監理站提醒民眾，逾期會受罰、移送強制執行。圖／豐原監理站提供

原名「自用汽車及機車燃料使用費」、現已更名為「公路使用養護安全管理費」，115年7月開徵期尚未繳納的車主，台中區監理所已陸續寄發催繳郵簡通知單。豐原監理站提醒車主，補繳期限至115年10月31日止，尚未繳費的車主把握最後期限繳清，以免逾期受罰。

豐原監理站朱站長豐誠表示，依公路法第75條規定，逾期未繳納公路養管費者，將處300元以上3000元以下罰鍰；若經限期催繳屆期仍不繳納，監理機關將依法移送法務部行政執行署各分署進行強制執行，屆時車主將面臨扣押每月薪資、凍結銀行帳戶存款，甚至查封車輛或不動產等處分，影響個人權益甚鉅，車主切勿輕忽。

近來詐騙集團常冒用監理機關名義發送欠費催繳簡訊，豐原監理站澄清與提醒，公路監理機關發送的繳費及催繳簡訊，統一由數位發展部推行的政府專屬短碼「111」發送，且官方網站網址一定包含「.gov.tw」。 車主若收到來自一般手機號碼、開頭帶「+」號或非「111」短碼發送的催繳簡訊，請務必提高警覺，切勿任意點擊不明連結或填寫個人資料、信用卡號及 OTP 驗證碼，以免存款遭盜刷受騙。如有任何疑問，可直接撥打豐原監理站電話或至監理服務網查證名下欠費狀況。

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