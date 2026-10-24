薔琵來襲！台中各大百貨今中開門迎客 僅這家逆勢網友讚「良心企業」

颱風薔琵來襲，台中市府昨晚宣布今停班停課放颱風假，百貨龍頭新光三越台中中港店率先宣布，今天10時30分準時開門迎客；大遠百、中友百貨、漢神洲際購物廣場、LaLaport、台中港三井OUTLET等也宣布正常營業，不少網友喊「衝一波血拚！」但也引發外界對風雨中出勤安全的質疑，僅勤美誠品綠園道宣布全天暫停營業一天，網友大讚是「良心企業」。

台中市昨天停班停課，各大百貨公司包括新光三越、大遠百、中友百貨、LaLaport、台中港三井OUTLET、麗寶樂園OUTLET等都跟進休館；就連7月巴威颱風來襲時，台中唯一營業的「最狂百貨」漢神洲際購物廣場也暫停營業。

台中市政府昨晚宣布，今天停班停課，不少網友昨晚紛紛關心百貨公司是否營業？有網友po出新光三越中港店不跟進放假的消息，今天10時30分將準時開門迎客。有網友質疑「風這麼大還要上班嗎？」也有網友稱「購物節起跑，準備衝一波血拚！」勤美誠品綠園道宣布「24日全天暫停營業1天」，被網友大讚是「良心企業」。

今天早上，包括中友百貨、大遠百、漢神洲際購物廣場、麗寶OUTLET MALL、豐原太平洋等均陸續宣布今天正常營業。

新光三越台中中港店。記者趙容萱／攝影