聽新聞
0:00 / 0:00

幼童跟車一同被拖吊走 中市警坦承執法疏失

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導

台中市豐原區發生離譜拖吊事件，警方取締違規並排停車，未注意車內還有五歲、七歲姊弟，拖吊途中經路人提醒才緊急停車。台中市警察局交通大隊坦承執法疏失，執法員警將依規究則，家長將幼童留在車內，也已通報社政機關調查。

台中市警局交通大隊十八日下午在豐原區中正路執行違規停車拖吊作業，發現一輛轎車違規併排停放，開單取締，並由拖吊車將轎車移走。不料，拖吊車行進途中，路人發現車內竟有兩名幼童，趕緊出聲提醒，拖吊人員停車查看，發現五歲、七歲姊弟仍在車內。

因車鑰匙仍留在車內，拖吊人員打開轎車冷氣及車窗保持通風，直到家長趕抵。家長看到孩子受到驚嚇、神情不安，質疑警方拖吊前未確認車內是否有人，執法程序有疏失。

交通大隊表示，當時轎車已熄火，加上車窗隔熱紙反光，執勤人員無法清楚看見車內狀況，未能及時發現兩名幼童，確實有疏失。警方已依規究責，涉事員警預計記申誡，並再次要求執行拖吊作業人員，拖吊前務必確認車內無人。

警方也將與交通局檢討相關拖吊作業流程，加強教育訓練及安全確認機制，避免類似事件重演。至於轎車違規並排停車部分，警方將依事證及法定要件審認後處理。

不過，家長將兩名幼童留在車內，疑有違反兒童及少年福利與權益保障法，警方也已通報社政機關依權責處理，後續是否涉及違法，仍待主管機關調查認定。

執法 台中市 拖吊

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台中取締違停車...車內5歲、7歲幼童竟跟著被拖走 警方坦承疏失

台中拖吊違停車內有2幼童 警缺失咎責家長通報社政

巨浪太猛！台東南迴台9線數小時連2起事故 轎車遭襲撞爛

北市23日關閉水門 即起開放全市紅黃線有條件停車

相關新聞

選情初探／埔里鎮長 掩埋場成攻防焦點

南投埔里鎮長選戰藍綠對決，國民黨由深耕地方多年的縣議員黃世芳轉戰，民進黨則徵召前縣議員葉仁創正面對決。黃世芳布局早、基層人脈完整，葉仁創則主打延續現任鎮長廖志城施政，並結合產業經驗突圍，廢棄物掩埋場爭議也成選戰攻防焦點。

從受助到助人 南投家扶女孩成護理師

曾接受南投家扶中心扶助長達十五年的阿煖（化名），今年從護理系畢業並考取護理師，順利進入大型醫學中心任職。從因家庭變故需要幫助的孩子，到如今成為守護病患的護理師，她將受助的力量轉化為助人的動力，展現長期陪伴如何幫助弱勢兒少走向自立。

秋颱攪動中市選情 藍不擔心 綠憂氣勢斷

中度颱風薔琵選前一個月席捲台灣，打亂地方選舉衝刺節奏，號次抽籤、造勢、掃街等活動紛紛喊停。台中藍綠陣營看法不同，藍營認為影響有限，綠營則憂心民進黨市長參選人何欣純近期上揚的氣勢受到干擾，颱風假也可能為台中市長盧秀燕拉抬好感度，輔選更具優勢。

幼童跟車一同被拖吊走 中市警坦承執法疏失

台中市豐原區發生離譜拖吊事件，警方取締違規並排停車，未注意車內還有五歲、七歲姊弟，拖吊途中經路人提醒才緊急停車。台中市警察局交通大隊坦承執法疏失，執法員警將依規究則，家長將幼童留在車內，也已通報社政機關調查。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。