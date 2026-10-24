幼童跟車一同被拖吊走 中市警坦承執法疏失

台中市豐原區發生離譜拖吊事件，警方取締違規並排停車，未注意車內還有五歲、七歲姊弟，拖吊途中經路人提醒才緊急停車。台中市警察局交通大隊坦承執法疏失，執法員警將依規究則，家長將幼童留在車內，也已通報社政機關調查。

台中市警局交通大隊十八日下午在豐原區中正路執行違規停車拖吊作業，發現一輛轎車違規併排停放，開單取締，並由拖吊車將轎車移走。不料，拖吊車行進途中，路人發現車內竟有兩名幼童，趕緊出聲提醒，拖吊人員停車查看，發現五歲、七歲姊弟仍在車內。

因車鑰匙仍留在車內，拖吊人員打開轎車冷氣及車窗保持通風，直到家長趕抵。家長看到孩子受到驚嚇、神情不安，質疑警方拖吊前未確認車內是否有人，執法程序有疏失。

交通大隊表示，當時轎車已熄火，加上車窗隔熱紙反光，執勤人員無法清楚看見車內狀況，未能及時發現兩名幼童，確實有疏失。警方已依規究責，涉事員警預計記申誡，並再次要求執行拖吊作業人員，拖吊前務必確認車內無人。

警方也將與交通局檢討相關拖吊作業流程，加強教育訓練及安全確認機制，避免類似事件重演。至於轎車違規並排停車部分，警方將依事證及法定要件審認後處理。

不過，家長將兩名幼童留在車內，疑有違反兒童及少年福利與權益保障法，警方也已通報社政機關依權責處理，後續是否涉及違法，仍待主管機關調查認定。