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從受助到助人 南投家扶女孩成護理師

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
阿煖考取護理師，順利進入大型醫學中心病房任職，築夢成功，開啟職業人生。圖／南投家扶中心提供
阿煖考取護理師，順利進入大型醫學中心病房任職，築夢成功，開啟職業人生。圖／南投家扶中心提供

曾接受南投家扶中心扶助長達十五年的阿煖（化名），今年從護理系畢業並考取護理師，順利進入大型醫學中心任職。從因家庭變故需要幫助的孩子，到如今成為守護病患的護理師，她將受助的力量轉化為助人的動力，展現長期陪伴如何幫助弱勢兒少走向自立。

阿煖幼年時，父親因車禍影響工作能力，後來又罹患癌症，母親靠務農獨力支撐家計。南投家扶中心及時介入，透過經濟補助與關懷支持，陪伴一家人度過醫療、照顧及生活壓力，讓阿煖能安心成長、持續就學。

隨著阿煖長大，家扶的協助也從經濟扶助延伸至能力培養。國中時，她參與「少年展力方案」，學習生活自理、探索興趣，並透過團隊合作建立自信；大學期間則加入「青年自立釣竿培力計畫」，學習承擔責任、與人合作，逐步為未來職涯做好準備。

在家扶長期陪伴下，阿煖成為樂意服務他人的青年。她曾擔任國際志工，前往泰國正德雲華小學教導學童中文，將曾經得到的善意化為實際行動。如今考取護理師執照、踏入醫療職場，她說，「以前接受幫助的我，現在也有能力幫助別人了。」

南投家扶中心「青年自立釣竿培力計畫」近三年陪伴三十八名受助青年進行生涯探索，其中十人完成大專學業，九人投入軍職、護理及服務業等職場，累積自立能力。

南投家扶中心主任李雅婷表示，自立不是離開扶助體系後才開始，而是從社工進入家庭的第一天起，就隨著孩子成長逐步累積。經濟扶助讓家庭穩定生活，教育支持讓孩子安心學習，青年培力則協助探索方向、累積能力。

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