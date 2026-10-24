選情初探／埔里鎮長 掩埋場成攻防焦點

南投埔里鎮長選戰藍綠對決，國民黨由深耕地方多年的縣議員黃世芳轉戰，民進黨則徵召前縣議員葉仁創正面對決。黃世芳布局早、基層人脈完整，葉仁創則主打延續現任鎮長廖志城施政，並結合產業經驗突圍，廢棄物掩埋場爭議也成選戰攻防焦點。

埔里是南投四大市鎮之一，民進黨籍鎮長廖志城兩屆任滿，藍綠都勢在必得。黃世芳出身政治世家，父親是前縣議員黃志學，黃世芳曾任埔里鎮民代表會副主席、八年前轉戰縣議員並連任兩屆歷練完整，早已將鎮長列為下一步目標。

黃世芳布局時間較早，持續經營基層，這次參選主打福利、建設及產業發展，提出配合開發虎頭山國際風景區等構想，強調與中央、縣府攜手推動地方建設。

葉仁創則到七月底才接受民進黨主席賴清德勸進，八月初宣布參選，起步較晚。他曾任縣議員，連任失利後轉任台灣中小企業聯合輔導基金會總經理，累積企業輔導及產業發展經驗，如今重返故鄉參選。

葉仁創以「接棒」為主軸，強調「好的政策要延續」，提出智慧農業、觀光、公共運輸、長照、友善托育及青年就業等政見，希望延續廖志城八年施政成果，再結合自身產業歷練，帶動埔里發展。

此外，有業者規畫在埔里興建廢棄物掩埋場，縣府雖駁回申請，業者仍可依法重新提出。葉仁創多次表態堅決反對，黃世芳則主張評估地方需求，但強調不允許儲放汙染性廢棄物。隨著選戰升溫，掩埋場議題牽動居民觀感，也成為左右選情的重要變數。