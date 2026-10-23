颱風薔琵影響 彰化晚間尚逾3千戶待復電

受颱風薔琵影響，彰化縣部分地區供電設備受損，累計曾停電1萬6292戶，台電派員搶修，截至晚間8時尚有3069戶停電，主要於二林鎮、芳苑鄉及埔鹽鄉等地，持續搶修中。

台灣電力公司彰化區營業處發布新聞稿表示，今天動員215人及39輛工程車投入搶修作業，為增加效率，與彰化縣政府建立溝通聯繫救災平台，並指派專員與村里長、民意代表及重要用戶建立聯絡管道與機制，如遇災情搶修需要，會請縣府優先協助土石坍塌、傾倒路樹清除等支援，以利加速搶修復電。

彰化區處說，考量入夜後風雨逐漸增強，事故現場能見度不佳，為維護搶修人員工作安全，仍將持續蒐集災情資訊，盤點受損設備，明天清晨即啟動人力及機具投入搶修復電作業。