薔琵陣風狂颳！台中樹倒、民宅頂樓排水槽高懸 烏日警民頂風合力排除

受薔琵颱風來襲，台中昨晚起颳強風，傳出災情，龍井區、烏日區驚傳路樹倒塌，大肚區一處民宅頂樓的鐵製排水槽疑遭強風吹落、懸空垂掛，所幸台中市警局烏日分局員警反應迅速，加上熱心民眾伸援，警民攜手排除道路障礙與高空危險物，成功化解危機。

警方表示，昨晚8時40分許，龍井區向上路五段往遊園南路的上坡處機車道，有路樹遭強風吹倒，橫阻路中。員警趕抵現場處置時，二名熱心民眾攜帶電鋸前來支援，與員警合力將粗壯枝幹鋸斷並移至路旁，迅速恢復交通順暢。

今天下午3時50分許，烏日區中山路三段機車道也傳出路樹倒塌，員警獲報後帶鋸子趕赴現場，頂著強風分段鋸斷、徒手搬運清理，隨即交通疏導並通報市府權責單位清運。

昨晚7時10分許，大肚區一處民宅頂樓的鐵製排水槽疑遭強風吹落、懸空垂掛，隨時有掉落砸傷路人的危險。大肚分駐所所長陳名臻、警員凌祥峰獲報後迅速趕抵，先於現場拉起封鎖線阻隔人車，隨後更冒險登樓協助住戶將長鐵片移置安全區域，化解危機。

烏日分局特別呼籲，颱風侵襲期間天候極不穩定，陣風強勁，請市民非必要盡量減少外出；若需駕駛車輛，請務必減速慢行、注意前方倒木或落石，並避免在路樹、廣告招牌等潛在危險區域逗留。警方也將持續加強巡邏，隨時掌握災情並及時應處，全力守護民眾生命財產安全。

台中烏日警方今天下午頂著強風，鋸斷烏日區中山路三段機車道倒塌的路樹，並徒手搬運清理。圖／讀者提供

台中員警協助大肚區一處民宅住戶將頂樓高懸的鐵製排水槽移置安全區域。圖／讀者提供