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薔琵陣風狂颳！台中樹倒、民宅頂樓排水槽高懸 烏日警民頂風合力排除
受薔琵颱風來襲，台中昨晚起颳強風，傳出災情，龍井區、烏日區驚傳路樹倒塌，大肚區一處民宅頂樓的鐵製排水槽疑遭強風吹落、懸空垂掛，所幸台中市警局烏日分局員警反應迅速，加上熱心民眾伸援，警民攜手排除道路障礙與高空危險物，成功化解危機。
警方表示，昨晚8時40分許，龍井區向上路五段往遊園南路的上坡處機車道，有路樹遭強風吹倒，橫阻路中。員警趕抵現場處置時，二名熱心民眾攜帶電鋸前來支援，與員警合力將粗壯枝幹鋸斷並移至路旁，迅速恢復交通順暢。
今天下午3時50分許，烏日區中山路三段機車道也傳出路樹倒塌，員警獲報後帶鋸子趕赴現場，頂著強風分段鋸斷、徒手搬運清理，隨即交通疏導並通報市府權責單位清運。
昨晚7時10分許，大肚區一處民宅頂樓的鐵製排水槽疑遭強風吹落、懸空垂掛，隨時有掉落砸傷路人的危險。大肚分駐所所長陳名臻、警員凌祥峰獲報後迅速趕抵，先於現場拉起封鎖線阻隔人車，隨後更冒險登樓協助住戶將長鐵片移置安全區域，化解危機。
烏日分局特別呼籲，颱風侵襲期間天候極不穩定，陣風強勁，請市民非必要盡量減少外出；若需駕駛車輛，請務必減速慢行、注意前方倒木或落石，並避免在路樹、廣告招牌等潛在危險區域逗留。警方也將持續加強巡邏，隨時掌握災情並及時應處，全力守護民眾生命財產安全。
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