薔琵颳強風造成彰化4人受傷 停電1萬2千戶尚有6千戶搶修中

薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天下午6時為止，共受理339件災情，並造成4位民眾受傷，全縣計有1萬2510戶停電，尚有6063戶搶修中。

彰化縣薔琵颱風災害應變中心指出，造成4人受傷事件，分別是今天上午8時5分福興鄉沿海路一段699巷1號附近電線掉落，1機車騎士摔車受傷送醫；上午8時10分員林市源泉路第四台線路掉落導致機車騎士摔車送醫；上午10時40分鹿港鎮廖厝巷路樹倒塌壓傷1名機車騎士；上午11時12分和美鎮克東路1名機車騎士行駛途中勾到電線摔車送醫。

339件災情主要是強風吹襲，依次以路樹傾倒、廣告招牌災情、電線掉落、建物受損、交通號誌損壞等，經搶修後，仍有217件搶修中。

至於停電部分，共造成12510戶停電，分別位在沿海的鹿海、福興、芳苑、二林以及田尾，台電共動用215人搶修，到下午6時仍有6063戶搶修中。

薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天下午6時為止，共受理339件災情，並造成4位民眾受傷，全縣計有1萬2510戶停電，尚有6063戶搶修中。圖／台電提供

薔琵颱風侵襲，彰化縣到今天下午6時為止，共受理339件災情，並造成4位民眾受傷，全縣計有1萬2510戶停電，尚有6063戶搶修中。圖／台電提供