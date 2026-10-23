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薔琵強風吹倒彰化路樹 釀134件災情3人傷
颱風薔琵來襲，彰化地區颳起強風，彰化縣災害應變中心統計，截至今天中午，因強風造成樹木倒塌、電線掉落等，已受理134件，有3人因騎機車被路樹砸到或摔車受傷就醫。
受颱風影響，彰化縣颳起陣陣強風，昨晚起陸續發生強風造成機車、自行車被吹倒及樹木倒塌的意外，像是在彰化市通往八卦山脈的公園路，就有多棵路樹被吹斷，另在彰化市國聖里一棵20公尺高樹木抵擋不住強風倒塌，1輛停放在路邊的救護車受波及。
彰化縣災害應變中心今天指出，截至中午為止，因強風造成機車被吹倒、樹木倒塌等案件已有134件，50件已結案、84件處理中，有3人受傷就醫，3名傷者為騎機車被路樹砸到或是因強風摔車。
災害應變中心表示，薔琵來勢洶洶，今天至明天白天將是影響最顯著時間，縣府各單位會持續關注氣象署最新颱風消息，滾動檢視各項防颱整備措施，確保各項防救災工作順利推動。
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