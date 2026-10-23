快訊

史上最離奇！iPhone Duo開賣碰上颱風 電信門市全部放颱風假

薔琵颱風籠罩…已釀1死171傷 全台明有機會續放颱風假

高手在民間！學生用10元硬幣堆疊 神還原「陶朱隱園」

聽新聞
0:00 / 0:00

颱風薔琵來襲 台中梧棲民宅鐵皮遭吹落、清水大樹攔腰折斷

中央社／ 台中23日電

颱風薔琵來襲，台中梧棲區發生民宅頂樓鐵皮被強風吹落，路標指示牌也掉落地面，清水區大樹抵擋不住強風，攔腰折斷，警方現場拉設封鎖線，防止民眾靠近。

受到颱風薔琵影響，台中市今天各區風勢增強。依據中央氣象署網站資料，梧棲區今天中午吹起10級陣風，強風將民宅頂樓鐵皮屋頂吹落。台中市清水警分局表示，上午8時30分許獲報，梧棲區發生民宅頂樓鐵皮疑因強風吹襲而掉落情事，鐵皮垂落至隔壁住戶，恐危及民眾安全。立即派員趕赴現場處理並迅速拉設封鎖線，防止民眾靠近危險區域。

警方指出，因鐵皮垂落在隔壁住戶一側，為避免鐵皮進一步掉落造成危害，員警上樓協助民眾將鐵皮移置安全處，積極排除危險，維護周邊住戶及用路人安全。

另在中華路一段上午發生路標指示桿及指示牌掉落路面。警方獲報趕赴現場處理，為避免影響行車安全，警方現場實施交通管制，防止車輛及行人進入危險區域，並通報市府1999及相關權責單位派員到場排除。警方將倒落的指示桿及指示牌移置路旁，排除道路通行障礙，該路段已恢復通行。

民進黨籍市議員楊典忠接獲多起災情通報，清水大排旁邊、橋將北街，有大樹因不敵強風吹襲，攔腰折斷，枝幹碎片掉滿地，鰲海路段也有多棵樹木倒塌。楊典忠現場勘查並通報相關單位處理。

薔琵颱風 台中 梧棲

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

氣象署強風告警新制首發！ 14級陣風恐吹翻鐵皮屋頂

台中清水大火 強風助長濃密黑煙竄天　清水警迅速部署交通疏導

巨浪太猛！台東南迴台9線數小時連2起事故 轎車遭襲撞爛

有災情！ 鹿港古厝磚牆不敵強風倒塌 彰化選舉抽籤是否延期今晚揭曉

相關新聞

彰化溪湖廢棄葡萄藤堆置場又失火 薔琵助長火勢消防員徹夜救災

彰化縣溪湖鎮廢棄葡萄藤堆置場又發生火災，從昨傍晚燒到深夜，薔琵颱風的強勁風勢把濃煙幾乎吹遍中山里，家家戶戶緊閉門窗，也擔心火星隨風飄散延燒，抱怨不已。消防局溪湖分隊撲滅火勢後留守到今上午，起火原因還在調查。

颱風假不再擠爆美食街 台中市百貨今日「全數暫停營業」

受到颱風來襲影響，台中市政府宣布今日停止上班、停止上課。為保障員工及顧客安全，台中指標百貨與商場今日陸續宣布全日暫停營業一天。

薔琵颱風影響...麗寶樂園今暫停營業 台中醫院門診異動看這裡

受薔琵颱風影響，為維護遊客及員工安全，麗寶樂園渡假區和MITSUI OUTLET PARK 台中港店都宣布，今天暫停營業一天。包含場域探索世界、馬拉灣、麗寶 OUTLET MALL、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場。

薔琵逼近…台中勤美大面積帆布掉落 垂掛電線 公益路一度無法通行

薔琵颱風來襲，台中市22日入夜起強風不斷，深夜11點多西區勤美商場外的大型廣告帆布被吹落，整片飄向一旁馬路並垂掛在電線上，造成公益路一度雙向都無法通行，當時不少民眾目擊、拍下帆布掉落瞬間，轄區警方趕赴現場實施交管，目前正由廠商移除帆布中。

廣角鏡／成功嶺開放延期 預演黑鷹繩降

陸軍十軍團台中成功嶺營區原訂廿四日開放營區，展現國軍精實訓練成果，因颱風逼近順延至十月卅一日。昨率先預校成果，動態展演有AH-1W攻擊直升機空中分列式、UH-60M黑鷹直升機快速繩降、CH-47SD運輸直升機突擊機降，還有特戰勇士綜合格鬥，展現國軍戰力。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。