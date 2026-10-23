颱風薔琵來襲 台中梧棲民宅鐵皮遭吹落、清水大樹攔腰折斷

颱風薔琵來襲，台中市梧棲區發生民宅頂樓鐵皮被強風吹落，路標指示牌也掉落地面，清水區大樹抵擋不住強風，攔腰折斷，警方現場拉設封鎖線，防止民眾靠近。

受到颱風薔琵影響，台中市今天各區風勢增強。依據中央氣象署網站資料，梧棲區今天中午吹起10級陣風，強風將民宅頂樓鐵皮屋頂吹落。台中市清水警分局表示，上午8時30分許獲報，梧棲區發生民宅頂樓鐵皮疑因強風吹襲而掉落情事，鐵皮垂落至隔壁住戶，恐危及民眾安全。立即派員趕赴現場處理並迅速拉設封鎖線，防止民眾靠近危險區域。

警方指出，因鐵皮垂落在隔壁住戶一側，為避免鐵皮進一步掉落造成危害，員警上樓協助民眾將鐵皮移置安全處，積極排除危險，維護周邊住戶及用路人安全。

另在中華路一段上午發生路標指示桿及指示牌掉落路面。警方獲報趕赴現場處理，為避免影響行車安全，警方現場實施交通管制，防止車輛及行人進入危險區域，並通報市府1999及相關權責單位派員到場排除。警方將倒落的指示桿及指示牌移置路旁，排除道路通行障礙，該路段已恢復通行。

民進黨籍市議員楊典忠接獲多起災情通報，清水大排旁邊、橋將北街，有大樹因不敵強風吹襲，攔腰折斷，枝幹碎片掉滿地，鰲海路段也有多棵樹木倒塌。楊典忠現場勘查並通報相關單位處理。