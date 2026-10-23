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彰化溪湖廢棄葡萄藤堆置場又失火 薔琵助長火勢消防員徹夜救災

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪湖鎮第二公墓堆置全鎮廢棄葡萄藤，昨晚發生火災，消防人員徹夜搶救到今天。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮第二公墓堆置全鎮廢棄葡萄藤，昨晚發生火災，消防人員徹夜搶救到今天。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮廢棄葡萄藤堆置場又發生火災，從昨傍晚燒到深夜，薔琵颱風的強勁風勢把濃煙幾乎吹遍中山里，家家戶戶緊閉門窗，也擔心火星隨風飄散延燒，抱怨不已。消防局溪湖分隊撲滅火勢後留守到今上午，起火原因還在調查。

溪湖鎮盛產巨峰葡萄，溫室和露天的栽種面積合計約1100公頃，農民疏理清除老枝枯葉，每年產生大量葡萄藤廢棄物，長年堆置在第二公墓（荷婆崙公墓），占地逾兩分地。民眾昨報案指稱廢棄葡萄枝藤起火燃燒，消防局出動17輛各式消防車、28名消防員、20名義消、1名役男前往搶救。

消防人員趕到，初估燃燒面積約1千平方公尺，無鄰近建築物，消防員先布署水線搶救，因薔琵颱風強勁風勢助長燃燒，微小火源飄散到堆置區深處，增加殘火處理難度，昨下午3點控制火勢後，現場救災編組採分區作業方式，上風處部署水線，持續投入人力和配合挖土機翻挖、灑水與降溫，下風處執行防護作業，以防止火星飄散造成火勢擴大。

消防人員經整晚滅火，上午7點42分雖確定廢棄葡萄藤火場殘火完全熄滅，但挖土機司機配合消防人員在火場區域繼續清理、翻挖，逐一處理零星燃燒及冒煙區域後，經使用熱顯像儀（TIC）監測確認現場無異常溫度，中午過後才撤離。失火原因由消防局火調課調查。

溪湖鎮民代表劉晚玉說，第二公墓廢棄葡萄藤堆置場是溪湖鎮公所提供給農民使用，4年前鎮公所爭取經費參與環保局抑制揚塵計畫，多次運廢棄葡萄藤到濁水溪河川浮覆地覆蓋沙質土地，最近4年內沒執行類似計畫，廢棄葡萄藤堆置到一度數量就發生令人費解的「無名火」燃燒，每年至少燒一次，今年本（10）月15日失火，昨又失火，濃煙隨風飄到全里，里民差點沒窒息，她認為相關單位應積極處理，別再燒個不停。

彰化縣溪湖鎮第二公墓堆置全鎮廢棄葡萄藤，挖土機配合消防指揮深挖以避免悶燒。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮第二公墓堆置全鎮廢棄葡萄藤，挖土機配合消防指揮深挖以避免悶燒。圖／民眾提供

彰化縣溪湖鎮第二公墓堆置全鎮廢棄葡萄藤，發生火災後的空拍圖。圖／民眾提供
彰化縣溪湖鎮第二公墓堆置全鎮廢棄葡萄藤，發生火災後的空拍圖。圖／民眾提供

薔琵颱風 彰化 火災

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