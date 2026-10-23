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薔琵來襲台中市已高達40人受傷 盧秀燕：盡量待在家躲颱風
薔琵颱風來襲，台中市昨晚起強風不斷，多處路樹倒塌、廣告招牌帆布被吹落，台中市長盧秀燕今上午9點赴台中市災害應變中心主持工作會報，她表示昨天、今天台中已有40位民眾因颱風受傷，這次受傷數字比較高，請民眾盡量待在家以策安全。
台中市消防局指出，災害應變中心自22日中午12點開設，至今23日清晨5點，統計受理218件事故，多數為路樹倒塌、廣告招牌掉落，已經有40人受傷，其中30人出院、10人留院觀察中，分析多為騎機車受強風影響受傷。
盧秀燕表示，台中市目前已經有40位民眾受傷，這次受傷民眾數字比較高，大概因外出關係，這次颱風特性是先風後雨，他呼籲民眾停班課目的是安全，待在家裡減少外出。
她也說，目前受傷民眾多是因強風釀機車、腳踏車及行人被吹倒，有少部分戶外懸掛物看板、樹木倒塌，恐會砸傷人，在家躲颱風最重要。
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