薔琵颱風影響...麗寶樂園今暫停營業 台中醫院門診異動看這裡

受薔琵颱風影響，為維護遊客及員工安全，麗寶樂園渡假區和MITSUI OUTLET PARK 台中港店都宣布，今天暫停營業一天。包含場域探索世界、馬拉灣、麗寶 OUTLET MALL、天空之夢摩天輪、麗寶國際賽車場。

台中海線風勢更強，醫院也有門診調整公告，童綜合醫院表示，因應薔琵颱風來襲，台中市政府宣布今天停班停課，台中童綜合醫院依規定今天門診停診，但住院、急診、手術、洗腎與內視鏡、放射檢查等業務照常服務。

慢性處方箋病患有缺藥問題，可至梧棲院區急診室掛號167診「薔琵颱風特別門診」（掛號服務至上午11點半截止，報到至上午12點截止），由急診醫師依病情狀況，先開立最多七天的用藥，待正常上班後再至原診治醫師門診就診。

光田醫院也公告就醫服務異動，向上院區上午門診：特別門診一般內科、一般外科、婦產科、兒科、骨科、耳鼻喉科、眼科、中醫。

下午門診：特別門診一般內科、一般外科、婦產科、兒科、骨科、耳鼻喉科、中醫。夜間門診：全面休診。

沙鹿院區上午門診：特別門診一般內科、兒科、中醫，下午門診：全面休診。夜間門診：全面休診。

大甲院區上午門診特別門診一般內科、一般外科、婦產科、兒科、骨科、耳鼻喉科、中醫。下午門診：特別門診一般內科、一般外科、婦產科、兒科、骨科、中醫。夜間門診：全面休診。

通霄光田上午門診：特別門診一般內科、一般外科。下午門診：特別門診一般內科、一般外科。夜間門診：全面休診。

院區交通車停駛。社區交通車停駛。洗腎專車正常行駛。 急診、手術、住院、檢驗、血液透析（洗腎）、美沙冬：正常運作。