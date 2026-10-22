明節氣霜降最適合吃白柚 彰化白柚評鑑專家認品質提升

彰化縣白柚種植面積位居全台第二，縣政府和二水鄉農會舉辦115年度彰化縣優質白柚評鑑競賽，共有29組農民參賽，二水鄉農會並禮聘廚師設計白柚料理，展示白柚米糕等主食和甜點，表現從產地到餐桌的好滋味。

全台白柚種面積約720公頃，台南市最多，彰化縣居次，其中彰化二水鄉就占約100公頃。每年10月至12月是白柚盛產期，節氣霜降果肉味道最好，今年開花期遇到豪大雨，接著天氣悶熱難耐，產量因此減少約兩成，鄉農會今年以高於市價5元收購、補助農民套袋每個一元，加上縣政府補助經費舉辦評鑑，希望協助農民拓展市場、提升產業競爭力

縣政府和二水鄉農會在農情館舉辦全台唯一白柚評鑑，縣內二水、田中、北斗三鄉鎮共29組農民參賽，縣政府邀請台中區農業改良場、農業試驗所專家學者組成專業評審團隊，針對外觀、粒重、色澤、糖度、風味等項目進行評比。

國立中興大學農業推廣中心前簡任技正陳本源說，今年雨季短，白柚雖減產但雨水少相對甜度提升，肉質也較好，不過乾燥炎熱有較多病蟲害，導致袖皮有黑點，表面不是很好看；白柚採摘後可放置陰涼處3至5天，「失水」一點較好吃，他建議民眾買回家不必急著享用。

二水鄉農會總幹事羅崴騰指出，白柚富含維他命C、鉀、膳食纖維、柚皮苷等多種植物素，口感微酸卻營養豐富，俗語說「外行呷文旦袖，內行的呷白柚。」二鄉農會連續兩年舉辦白柚評鑑，他可感受品質一年比一年好，反映出農民栽種技術進步。

縣政府農業處表示，每一顆優質白柚都凝聚農友的辛勤付出與栽培經驗，期盼透過評鑑活動，促進農友交流與技術精進，今年冠軍王宣翔，亞軍許武雄、蔡政吉，季軍藍瑞卿、陳乾德、蔡武雄，優勝黃坤信、鐘麗君、王惠謀、陳淑眞，縣政府和二水鄉農會希望消費者過二水鄉農會及得獎農友等管道選購，支持台灣農業發展。