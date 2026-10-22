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薔琵接近彰化產地菜價持平 攤販市場先漲一成…民眾急囤菜

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
強颱薔琵來襲，攤販市場蔬菜車圍著「煮婦」購買蔬菜。記者簡慧珍／攝影
強颱薔琵來襲，攤販市場蔬菜車圍著「煮婦」購買蔬菜。記者簡慧珍／攝影

薔琵颱風來勢洶洶，彰化縣產地菜價持平但消費市場搶先漲一成，溪湖鎮果菜市場評估彰化有風無雨，今下午農民開始搶收，若沒大雨等災情，在貨源充裕的情況下菜果可能漲價有限。

溪湖鎮果菜市場今到貨量115噸、平均每公斤21.1元，和上周同日114噸、平均每公斤22.4元相比，數量徵增1噸但價格微跌1.3元。市場總經理徐証傑表示，近日平地高麗菜、白花椰菜陸續上市，這兩種秋冬大宗蔬菜略增一成，其餘根莖瓜果蔬菜因最近和風日麗生長良好，到貨量正常，產地還沒反映颱風蔬菜交易行情。

徐鉦傑說，中南部菜價漲跌與蔬菜賣相、天然災害、到貨量有關，薔琵如果風大雨小，產地未受災、蔬果賣相不錯，颱風菜價必漲的預期心理效應有限，可能漲幅不大；彰化平原颱風風勢明顯，為預防今晚到明上午可能颱風環流帶來雨勢，農民下午開始搶收，明天到貨量必定增加，菜價漲跌要看今晚雨勢和承銷人購買熱度來決定。

傳統市場蔬菜價格已喊漲，尤其是葉菜類，平均漲幅一成，高麗菜每台斤50元，昨兩把35元的莧菜、空心菜今每把25元，青江菜、小白菜也都上漲至每台斤30元；陳姓家庭主婦表示，颱風還沒進來，風勢大而已，沒聽說蔬菜產地受災，但超市葉菜固定價格幾乎一掃而空，傳統市場可以討價還價的都漲價，她趕快買菜囤積，只要葉子乾燥，用紙包裹冷藏可放多日以度過薔琵颱風。

菜價 攤販 薔琵颱風 彰化

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