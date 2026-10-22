台中購物節24日開跑有好康 出示APP可換「100元好市券」

台中購物節24日開跑，市府與17處攤販集中區合作聯手推出「就市好買 台中好市券」活動，只要到活動地點出示「台中通TCPASS」app台中購物節發票紀錄畫面，即可免費領取「100元好市券」，預計發放超過5千份，數量有限，歡迎大家購物袋裝滿滿，把幸福帶回家。

參與活動的有逢甲觀光夜市、大甲蔣公路觀光夜市、中華路觀光夜市、旱溪夜市、大慶夜市、清水五權夜市、梧棲中港觀光夜市、大雅雅潭夜市、昌平夜市、長億夜市、捷運(總站)夜市以及日南觀光夜市等夜市，以及華美市集、金谷市集、梨山水果市集、干城環保市集及明道花園城等5處市集。

經發局說，「就市好買 台中好市券」活動與台中購物節結合，除了免費領取100元好市券，且當日領券、立即消費，還能享有購物節的收據專屬抽5倍累計、天天抽200組的3千元現金，以及加碼的市場、夜市專屬抽液晶電視。消費越多、中獎機會越高。

但也提醒，須留意券張兌換規則，每人限兌換一份、不可跨區使用，同時務必留意使用期限是到10月28日止。另外，日南觀光夜市因為營業時間關係，活動日期為10月25日。此外，如遇颱風公告停班課，將延期辦理。

經發局說，配合台中購物節抽獎，市府11月14日在太平區長億夜市辦理嘉年華活動，且特別規畫童趣樂園，讓民眾免費體驗DIY棉花糖、彈珠台和套圈圈等古早味遊戲，一解童年懷舊情懷。另外還有安排表演團體和摸彩活動，有眾多生活好禮和神祕大獎等您帶回家，歡迎市民關注經發局臉書粉絲專頁。