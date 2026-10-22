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彰化砸7000萬打造肺癌篩檢車 結合AI巡迴加碼擴大免費篩檢對象

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣政府打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今天首站抵達鹿港，預計停留4周，讓民眾就近接受檢查。記者林敬家／攝影
彰化縣政府打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今天首站抵達鹿港，預計停留4周，讓民眾就近接受檢查。記者林敬家／攝影

彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今在鹿港鎮衛生所啟動，此為中台灣首台，並結合AI技術，未來將朝一次檢查同步評估肺癌心血管疾病及慢性阻塞性肺病等三大疾病風險。縣府也加碼擴大免費篩檢對象，首站以鹿港為中心，預計停留4周，讓民眾就近接受檢查。

彰化縣長王惠美表示，肺癌連續40年位居十大癌症死因首位，早期往往沒有明顯症狀。縣府參考英國考察經驗，在縣議會支持下，自籌7000萬元打造行動篩檢車，並結合台大公共衛生學院及縣內10家醫療院所，突破民眾必須前往醫院檢查的限制，將篩檢服務帶進社區。

這台篩檢車的特色不僅是巡迴服務，未來也將導入AI判讀冠狀動脈鈣化分數，讓一次LDCT檢查能進一步評估肺癌、心血管疾病及慢性阻塞性肺病風險。台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，彰化將AI技術導入行動篩檢車，並針對女性非吸菸族群規畫篩檢服務，展現醫療服務創新的方向。

台大公共衛生學院教授詹長權指出，空氣污染中的PM2.5與肺癌及心血管疾病風險有關，鹿港也是受到火力發電廠污染影響的區域，推動心肺篩檢具有重要意義。

台大醫院副院長陳晉興表示，每年肺癌死亡人數超過1萬人，部分民眾因流程繁瑣或交通不便而降低篩檢意願，行動篩檢車有助降低就醫障礙。

除中央公費篩檢對象外，縣府也提供設籍彰化縣民免費篩檢，對象包括40至74歲曾罹患乳癌者或有特定乳癌家族史者、50至74歲曾確診特定肺部疾病者、50至74歲重度吸菸者的同住家人，以及60至69歲煮食暴露評估達100分以上者。

彰化縣衛生局表示，行動篩檢車採預約制，每個定點停留約2至4周，首站服務鹿港及福興、線西、秀水等周邊地區，後續將逐步巡迴全縣26鄉鎮。符合資格的民眾可至各鄉鎮衛生所或特約院所評估及預約。

彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今在鹿港鎮衛生所啟動。記者林敬家／攝影
彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今在鹿港鎮衛生所啟動。記者林敬家／攝影

彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，結合台大公共衛生學院及縣內10家醫療院所，突破民眾必須前往醫院檢查的限制，將篩檢服務帶進社區。記者林敬家／攝影
彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，結合台大公共衛生學院及縣內10家醫療院所，突破民眾必須前往醫院檢查的限制，將篩檢服務帶進社區。記者林敬家／攝影

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