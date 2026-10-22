彰化砸7000萬打造肺癌篩檢車 結合AI巡迴加碼擴大免費篩檢對象

彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今在鹿港鎮衛生所啟動，此為中台灣首台，並結合AI技術，未來將朝一次檢查同步評估肺癌、心血管疾病及慢性阻塞性肺病等三大疾病風險。縣府也加碼擴大免費篩檢對象，首站以鹿港為中心，預計停留4周，讓民眾就近接受檢查。

彰化縣長王惠美表示，肺癌連續40年位居十大癌症死因首位，早期往往沒有明顯症狀。縣府參考英國考察經驗，在縣議會支持下，自籌7000萬元打造行動篩檢車，並結合台大公共衛生學院及縣內10家醫療院所，突破民眾必須前往醫院檢查的限制，將篩檢服務帶進社區。

這台篩檢車的特色不僅是巡迴服務，未來也將導入AI判讀冠狀動脈鈣化分數，讓一次LDCT檢查能進一步評估肺癌、心血管疾病及慢性阻塞性肺病風險。台大公共衛生學院教授陳秀熙表示，彰化將AI技術導入行動篩檢車，並針對女性非吸菸族群規畫篩檢服務，展現醫療服務創新的方向。

台大公共衛生學院教授詹長權指出，空氣污染中的PM2.5與肺癌及心血管疾病風險有關，鹿港也是受到火力發電廠污染影響的區域，推動心肺篩檢具有重要意義。

台大醫院副院長陳晉興表示，每年肺癌死亡人數超過1萬人，部分民眾因流程繁瑣或交通不便而降低篩檢意願，行動篩檢車有助降低就醫障礙。

除中央公費篩檢對象外，縣府也提供設籍彰化縣民免費篩檢，對象包括40至74歲曾罹患乳癌者或有特定乳癌家族史者、50至74歲曾確診特定肺部疾病者、50至74歲重度吸菸者的同住家人，以及60至69歲煮食暴露評估達100分以上者。

彰化縣衛生局表示，行動篩檢車採預約制，每個定點停留約2至4周，首站服務鹿港及福興、線西、秀水等周邊地區，後續將逐步巡迴全縣26鄉鎮。符合資格的民眾可至各鄉鎮衛生所或特約院所評估及預約。

彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今在鹿港鎮衛生所啟動。記者林敬家／攝影