邀10國中小學生遊綠美圖 精銳建設為偏鄉學子藝術札根

「哇，好大、好漂亮喔！」來自苗栗縣大湖鄉華興國小和台中市清水區槺榔國小的小朋友今天受知名建商精銳建設邀請，到台中市參觀綠美圖。該公司最近已邀請的6所小學到綠美圖體驗，另還有4所國中小學也將到訪。這是該公司開辦「許願樹美學啟蒙計畫」以來，希望透過美學、文字和書籍關懷偏鄉，並讓藝術種子紮根的一環。

受邀的學校除了華興、槺榔，還有苗栗和台中的南湖、大南、復興、圳頭、龍津、大湖等國小和龍津、大湖國中。學生們透過導覽員帶領，實際走訪場館，欣賞建築工藝與設計理念，並瞭解當期展出的精彩內容。同時還規畫「小小建築師」藝術創作，讓小朋友透過積木堆疊、發想心目中的理想建築。

學生們一到綠美圖，大家都好興奮。槺榔國小校長王勝忠說，不用教小朋友們什麼他們就開始自己探索了。華興國小校長謝植岡也說，有小朋友跟他說「感覺這裡有歡迎到我們」。華興國小學生劉綺琦，林晟希說「很壯觀、很漂亮，很放鬆」、「跟其他的圖書館不一樣」。槺榔國小學生何宜真、鄧承浩說「這裡好玩，可以畫圖又有積木可以摸」、「可以體驗，很有成就感」

精銳建設董事長徐日新的妻子陳泳頤親自迎接小朋友，她說，丈夫幼時出身苗栗鄉下，深知偏鄉生活不易。2015年開辦「許願樹美學啟蒙計畫」原以捐助清寒學生營養午餐為主，近年則推動「藝術進校、帶孩子走出偏鄉」她自己也擔任偏鄉小學的故事媽媽，透過文化與閱讀，拓展孩子的視野。

她說，有一次說了關於義大利麵的故事，但孩子們根本不知道什麼是義大利麵。下次她就帶著各種形狀的義大利麵條去教孩子們做，讓他們吃的津津有味。她因此體悟，孩子們應該走出偏鄉，實際去體驗。

精銳建設建設事業部總經理吳秋涼說，公司深知藝術是生活中的重要元素，推出的建案也以此為要，最近就以「精銳SKY ONE」一案獲得「2026國家卓越建設獎」最佳規畫設計類卓越獎肯定，14期的「THE精銳」也以獨特綠意美學贏得口碑。他們希望藉著培養小朋友欣賞和了解美感的能力，把藝術扎根於生活。

苗栗縣大湖鄉華興國小校長謝植岡說，小朋友們感覺綠美圖很大、很漂亮「有歡迎到我們」。記者黃寅／攝影

台中市清水區槺榔國小校長王勝忠說，小朋友們一到現場就開始自己探索了。記者黃寅／攝影