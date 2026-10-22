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和美犬群追咬引關注！彰化遊蕩犬逾9000隻 民眾黨提七大對策
彰化縣遊蕩犬估計逾9000隻，日前和美鎮犬群追咬事件引發公共安全疑慮。民眾黨彰化縣黨部今舉行記者會，議員參選人蘇智弦提出七大政策主張，除建議加速制定動保自治條例，也呼籲建立飼主因生病、住院或家庭變故而無力照顧寵物時的緊急安置機制。
民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，根據農業部2024年調查，彰化縣遊蕩犬估計有9313隻，2022年則為1萬3352隻，顯示問題仍需長期治理，不能只在事件發生後才被動處理。
蘇智弦表示，和美犬群追咬事件凸顯犬隻照護中斷可能衍生公共安全問題，政府除應依法追究棄養、疏縱等違規責任，也應建立通報、轉介及安置管道，協助遭遇突發變故的飼主。
蘇智弦提出七大主張，包括建立飼主犬貓與無主遊蕩族群雙軌治理、加速自治條例立法、高風險熱區專案管理、擴充動保人力、監督動保教育園區工程、強化寵物登記與絕育，以及落實資訊公開與跨鄉鎮溝通。
他指出，彰化縣動保教育園區規畫投入約1.82億元，預計2028年完工，收容量將由250隻提升至550隻，但仍須搭配源頭管理及專業人力，並強化夜間、假日應變能力。
温宗諭表示，飼主可能因疾病或家庭變故無力照顧寵物，政府應提供求助管道，並加強寵物登記、絕育及正確飼養觀念，也應將遊蕩貓管理納入政策。
蘇智弦呼籲，縣府應加強犬群聚集區巡查、案件追蹤及跨鄉鎮支援，並公開處理進度，建立長期治理制度，兼顧縣民安全與動物福利。
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