快訊

中職／G5先發公布！龍隊蔣銲拚封王、兄弟背水一戰推伍立辰初登板

公股投信「四合一」拍板 第一金持股50.3%掌主導權

聽新聞
0:00 / 0:00

和美犬群追咬引關注！彰化遊蕩犬逾9000隻 民眾黨提七大對策

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣遊蕩犬估計逾9000隻，日前和美鎮犬群追咬事件引發公共安全疑慮。民眾黨彰化縣黨部今舉行記者會，議員參選人蘇智弦（中）提出七大政策主張。記者林敬家／攝影
彰化縣遊蕩犬估計逾9000隻，日前和美鎮犬群追咬事件引發公共安全疑慮。民眾黨彰化縣黨部今舉行記者會，議員參選人蘇智弦（中）提出七大政策主張。記者林敬家／攝影

彰化縣遊蕩犬估計逾9000隻，日前和美鎮犬群追咬事件引發公共安全疑慮。民眾黨彰化縣黨部今舉行記者會，議員參選人蘇智弦提出七大政策主張，除建議加速制定動保自治條例，也呼籲建立飼主因生病、住院或家庭變故而無力照顧寵物時的緊急安置機制。

民眾黨彰化縣黨部主委温宗諭指出，根據農業部2024年調查，彰化縣遊蕩犬估計有9313隻，2022年則為1萬3352隻，顯示問題仍需長期治理，不能只在事件發生後才被動處理。

蘇智弦表示，和美犬群追咬事件凸顯犬隻照護中斷可能衍生公共安全問題，政府除應依法追究棄養、疏縱等違規責任，也應建立通報、轉介及安置管道，協助遭遇突發變故的飼主。

蘇智弦提出七大主張，包括建立飼主犬貓與無主遊蕩族群雙軌治理、加速自治條例立法、高風險熱區專案管理、擴充動保人力、監督動保教育園區工程、強化寵物登記與絕育，以及落實資訊公開與跨鄉鎮溝通。

他指出，彰化縣動保教育園區規畫投入約1.82億元，預計2028年完工，收容量將由250隻提升至550隻，但仍須搭配源頭管理及專業人力，並強化夜間、假日應變能力。

温宗諭表示，飼主可能因疾病或家庭變故無力照顧寵物，政府應提供求助管道，並加強寵物登記、絕育及正確飼養觀念，也應將遊蕩貓管理納入政策。

蘇智弦呼籲，縣府應加強犬群聚集區巡查、案件追蹤及跨鄉鎮支援，並公開處理進度，建立長期治理制度，兼顧縣民安全與動物福利。

彰化 民眾黨 飼主 寵物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

超萌緬因貓找家、竹市8隻開放認養 10月30日公開抽籤

竹縣政見比拚⋯徐欣瑩攻寵物友善 鄭朝方提農業願景

新北市29起爬蟲走失蛇最多 動保處提醒「飼養之前先問3件事」

校園暴力通報從1.6萬增至逾3萬件 全教總籲：早期防治家庭介入

相關新聞

有災情！ 鹿港古厝磚牆不敵強風倒塌 彰化選舉抽籤是否延期今晚揭曉

受強烈颱風「薔琵」外圍環流與東北季風雙重影響，彰化沿海出現10級強陣風，鹿港老街一處古厝磚牆疑遭強風吹襲倒塌，紅磚掉落，所幸未造成人員受傷。明天原訂舉行年底地方公職人員選舉候選人號次抽籤，彰化縣選委會說，若縣府宣布停班停課，抽籤將延期，統一於27日補辦。

颱風還沒到清境先動起來！農場急巡樹木、火把節與原鄉之夜延期

薔琵颱風來襲，清境農場提前啟動防颱整備，針對易遭強風吹斷的樹木及可能掉落物進行巡檢、修剪與固定；清境火把節及原鄉之夜也因應颱風預警，分別延至30日、31日舉辦，農場並主動聯繫已訂房遊客，呼籲民眾勿冒險出遊。

台中購物節24日開跑有好康 出示APP可換「100元好市券」

台中購物節24日開跑，市府與17處攤販集中區合作聯手推出「就市好買 台中好市券」活動，只要到活動地點出示「台中通TCPASS」app台中購物節發票紀錄畫面，即可免費領取「100元好市券」，預計發放超過5千份，數量有限，歡迎大家購物袋裝滿滿，把幸福帶回家。

彰化砸7000萬打造肺癌篩檢車 結合AI巡迴加碼擴大免費篩檢對象

彰化縣政府斥資7000萬元打造低劑量電腦斷層（LDCT）行動篩檢車，今在鹿港鎮衛生所啟動，此為中台灣首台，並結合AI技術，未來將朝一次檢查同步評估肺癌、心血管疾病及慢性阻塞性肺病等三大疾病風險。縣府也加碼擴大免費篩檢對象，首站以鹿港為中心，預計停留4周，讓民眾就近接受檢查。

和美犬群追咬引關注！彰化遊蕩犬逾9000隻 民眾黨提七大對策

彰化縣遊蕩犬估計逾9000隻，日前和美鎮犬群追咬事件引發公共安全疑慮。民眾黨彰化縣黨部今舉行記者會，議員參選人蘇智弦提出七大政策主張，除建議加速制定動保自治條例，也呼籲建立飼主因生病、住院或家庭變故而無力照顧寵物時的緊急安置機制。

新闢182公尺道路串起神岡和大雅區 中市府斥資1183萬元開新路

為改善台中市神岡、大雅兩區交通瓶頸，提升區域道路通行效率，台中市政府斥資1183萬元，新闢長182公尺、寬5.6公尺的跨區聯絡道路，串聯神岡區昌平路五段135巷與大雅區昌平路五段109巷，預計明年5月初完工，今天舉行開工典禮。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。