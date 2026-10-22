新闢182公尺道路串起神岡和大雅區 中市府斥資1183萬元開新路

為改善台中市神岡、大雅兩區交通瓶頸，提升區域道路通行效率，台中市政府斥資1183萬元，新闢長182公尺、寬5.6公尺的跨區聯絡道路，串聯神岡區昌平路五段135巷與大雅區昌平路五段109巷，預計明年5月初完工，今天舉行開工典禮。

台中市民政局副局長彭岑凱今天代表市長盧秀燕出席表示，工程完工後將縮短兩區往返動線、分散周邊車流，提升交通便利性與通行安全，讓居民享有更完善的生活環境。

彭岑凱表示，盧秀燕市長重視地方基礎建設及市民通行安全，此案雖僅182公尺，卻是串聯神岡、大雅交通的重要關鍵。過去社南里居民前往大雅體育園區須繞行約2公里，地方期盼十多年，如今終於動工，未來可節省約5至10分鐘車程。感謝立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔、市議員吳呈賢、吳建德、羅永珍、蕭隆澤、周永鴻及地方里長共同促成，市府更透過以地易地及界址調整，克服用地取得難題，節省約216萬元用地費用。

彭岑凱說，此案總經費1183萬元，由市府地政局補助996萬元、農業部農田水利署台中管理處補助187萬元。工程除打通跨區交通瓶頸，也同步改善既有灌溉渠道及淹水問題，兼顧交通安全與農業用水需求。透過中央地方協力及行政程序加速，工程較原訂期程提前動工，預計明年5月完工，市府將全力趕辦，未來可便利居民往返大雅體育園區、生命藝術館等公共設施，提升跨區通行效率與安全。

大雅區長林麗蓉說明，神岡社南里與大雅上楓里、大楓里地緣相近，居民往來密切，卻因橫向聯絡道路不足，影響日常通行便利性。此次工程完工後，將為兩區居民增加一條便捷的聯絡道路，尤其神岡居民前往大雅體育園區運動休閒，無須再繞行既有道路，也有助於改善地方通勤及生活往來動線，讓跨區交通更加順暢。

大雅區公所表示，此次工程除道路開闢，同步完善周邊交通安全設施，包括新設瀝青混凝土路面、排水溝、擋土設施及護欄，並增設6盞路燈，改善原有閒置空地雜草叢生、缺乏通行動線及夜間照明不足等問題，全面提升道路安全與環境品質，打造更安全、友善的通行空間。