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有災情！ 鹿港古厝磚牆不敵強風倒塌 彰化選舉抽籤是否延期今晚揭曉

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化鹿港老街颳10級強風，老磚牆深夜突然轟然倒塌。圖／楊昇樺提供
彰化鹿港老街颳10級強風，老磚牆深夜突然轟然倒塌。圖／楊昇樺提供

受強烈颱風「薔琵」外圍環流與東北季風雙重影響，彰化沿海出現10級強陣風，鹿港老街一處古厝磚牆疑遭強風吹襲倒塌，紅磚掉落，所幸未造成人員受傷。明天原訂舉行年底地方公職人員選舉候選人號次抽籤，彰化縣選委會說，若縣府宣布停班停課，抽籤將延期，統一於27日補辦。

彰化今天風勢明顯，鹿港老街一處具有歷史的古厝老磚牆疑難敵強風吹襲，於昨晚深夜突然倒塌。網友在社群平台分享現場照片，指出10級強風造成老牆坍塌，所幸沒有傷及任何人，也呼籲民眾加強防颱措施。

因應颱風來襲，彰化縣災害應變中心目前三級開設，沿海地區已出現10級強陣風，縣府預計晚間提升為一級開設。至於明天是否停班停課，仍待災害應變中心依據中央氣象署最新氣象資訊進一步評估。

明天原訂也是年底地方公職人員選舉候選人號次抽籤日，彰化縣選舉委員會表示，若縣府宣布明天停班停課，抽籤將延期。考量接下來有三天連假，號次抽籤作業將統一延期至27日辦理，相關程序仍依原訂規定辦理。目前已通知參選人相關資訊，後續將視縣府今晚決定調整。

鹿港 彰化 彰化縣

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