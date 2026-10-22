影／台中清水地政事務所斥2.4億開工 盧秀燕：打造安全便利洽公環境

台中市清水地政事務所現有廳舍自1978年啟用至今已逾47年，建物老舊、空間狹小，缺乏電梯及停車空間，加上位於斷層帶、耐震能力不足，台中市府建設局投入約2.4億元辦理「台中市清水地政事務所辦公廳舍新建統包工程」，今天由市長盧秀燕主持開工祈福典禮，未來將打造全新、友善且兼具在地特色的地政服務空間，提供清水、沙鹿、梧棲三區民眾更安全、便利、舒適的洽公環境。

台中市建設局表示，清水地政事務所遷建，建築設計融入海線在地特色，以「海洋波浪」為意象，透過建築量體與立面律動展現清水海線城市風貌，同時導入行人友善、綠建築及智慧永續理念，頂樓規劃設置50KW太陽能光電設備，並以取得銅級綠建築標章及合格級智慧建築標章為目標，打造兼具功能、美感與永續發展的新地政大樓。

台中市長盧秀燕表示，台中市是一個歷史悠久的城市，很多辦公廳舍有的半世紀、有的百年非常的老舊，對民眾洽公的確不是很方便，中市府編許多預算進行改建，今天開工的清水地政事務所，不是只有服務清水區，包括清水、沙鹿、梧棲三個區，新的蓋好後，舊的可以拆除，同時讓公務同仁有更好的辦公環境。她說改建案主要是台中市議長張清照大力爭取。

張清照指出，清水地政事務所位在大街路，迄今已約50年；位於地震帶卻缺乏耐震力很危險；且空間老舊狹小，地政檔案無處存放，更沒有無障礙設施，讓長輩與身障者洽公極為不便。他屢次接獲民眾陳情，除安排前往實勘，也邀請盧秀燕市長一起視察，獲得盧市長的大力支持，認為確有改建必要。因原址腹地狹小且停車不便，遷移至新址，清水地政辦公大樓及聯外計畫道路開工能徹底解決長久以來的洽公空間壓力和交通瓶頸，更能帶動周邊區域的整體繁榮。

台中市建設局長陳大田表示，清水地政事務所轄管清水、沙鹿、梧棲三個行政區，現有廳舍總樓地板面積僅約1633平方公尺，不僅沒有停車場，也缺乏無障礙電梯，對年長者及行動不便民眾較為不便。此次市府選定清水區銀聯段等7筆市有土地，於鰲峰路161巷旁進行異地重建，基地面積達4468平方公尺，規劃興建地上4層、地下1層的新地政大樓，預計2028年7月完工；總樓地板面積擴增至約3990平方公尺，地下1樓規劃41格汽車及47格機車停車位，並依業務需求配置各項辦公及洽公空間，讓地政服務機能更完善。