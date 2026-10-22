颱風還沒到清境先動起來！農場急巡樹木、火把節與原鄉之夜延期

薔琵颱風來襲，清境農場提前啟動防颱整備，針對易遭強風吹斷的樹木及可能掉落物進行巡檢、修剪與固定；清境火把節及原鄉之夜也因應颱風預警，分別延至30日、31日舉辦，農場並主動聯繫已訂房遊客，呼籲民眾勿冒險出遊。

清境農場表示，為降低颱風期間強風可能造成的風險，已提前檢視園區環境，針對容易被風吹斷的樹木加強巡查，並依現場狀況修剪；對於容易掉落的物品，也進行捆綁及固定，做好防颱準備。至於是否休園，清境農場表示，將配合地方政府的防颱措施及相關公告，同步辦理，確保遊客安全。

住宿方面，農場主動以電話聯繫預訂清境國民賓館的遊客，提醒留意颱風動態及交通狀況。已預訂住宿的民眾若有更改日期需求，可主動與農場聯繫，協調後續安排。

另外，清境火把節及原鄉之夜也因應颱風預警調整舉辦日期，分別延至30日及31日登場。農場呼籲，颱風期間山區天候多變，強風及降雨可能影響道路通行與旅遊安全，民眾應避免冒險出遊，出發前留意最新天氣資訊及地方政府公告，做好安全準備。