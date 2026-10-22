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挖斷水管、瓦斯滲漏、行人跌落...彰化永樂街道改工程頻出包

聯合報／ 記者林敬家／彰化報導
彰化市永樂街道路改善工程施工期間引發民怨，彰化縣議員温芝樺（左二）要求全面檢查施工安全、建立通報平台。圖／温芝樺團隊提供
彰化市永樂街道路改善工程施工期間引發民怨，彰化縣議員温芝樺（左二）要求全面檢查施工安全、建立通報平台。圖／温芝樺團隊提供

彰化市永樂街道路改善工程施工意外不斷，陸續傳出三名民眾跌落、店家招牌損壞、瓦斯滲漏、自來水管遭挖破，以及停水停電等事件；縣議員温芝樺要求施工單位全面檢查施工安全並建立即時通報平台。市公所回應，將督促廠商改善，若查證確施工所致，依約求償。

温芝樺指出，永樂街側溝全面開挖後，住戶出入口僅以木板搭設臨時通道，下方甚至有裸露鋼筋，現場部分鋼筋不僅未設置防護套，開挖區域也缺乏型鋼護欄。目前已接獲三名民眾不慎跌落的反映。她強烈要求施工單位全面檢視出入口與臨時通道，妥善完善護欄、圍設及警示措施，避免意外再度發生。

除了工安隱憂，施工期間更頻繁發生瓦斯滲漏、自來水管破裂，進而導致區域停水停電，甚至有商家招牌遭毀損卻求助無門。

温芝樺建議施工包商應建立「工程資訊暨民眾回報平台」，整合施工進度、管線施工日程、停水停電及各類設施異常資訊，並提供明確聯絡管道，方便居民即時通報與求助。

針對各界疑慮，彰化市公所說明，永樂街商圈現有設施已使用超過二十年，地下管線錯綜複雜且多已老舊。雖然施工前曾召開管線協調會議，由自來水及瓦斯等單位先行辦理管線汰換，但部分管線因年代久遠、埋設位置不明，開挖時仍難免發生破損。

市公所強調，後續將要求施工廠商改善，並責成監造單位加強稽核力度；若經查證相關損害確為施工所造成，將嚴格依據契約要求廠商負擔賠償責任。

永樂街道路改善工程範圍自永樂街延伸至台一線，全長約三百六十六公尺，工程內容涵蓋側溝改善、人行道重鋪及照明設施更新，總工期為一百八十日曆天。

彰化 工程 停水 停電

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