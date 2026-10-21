100換200又來了！台中第二波物調券10月30日登場 35萬份連發3天地點曝光

台中物調券第二波優惠強勢回歸！台中市經發局今宣布，第二波優惠將於10月30日至11月1日連續3天發放35萬份物調券，民眾憑100元現金即可兌換200元物調券，每人每場域每日限領2份，券後使用期限為7天。逢甲觀光夜市也加碼提供3000份物調券，邀民眾走進台中消費。

經發局長張峯源表示，物調券推出以來，透過「100元換200元」的加倍回饋，為在地店家創造消費商機。此次第二波活動延續公有及民有零售市場、民營市場、公有委外市場、攤販集中區、商圈及台中市產業故事館發展協會會員店家等參與場域，並新增南區新榮學府商圈，擴大優惠範圍，讓更多攤商、店家及消費者受惠。

張峯源指出，逢甲觀光夜市攤販集中區管理委員會此次再度響應活動，比照去年第二波加碼提供3000份物調券，預計可帶動60萬元消費。逢甲夜市是台中具代表性的觀光夜市，深受在地民眾及外縣市遊客喜愛，透過民間自治組織共同參與，期盼吸引人潮、活絡夜市商機。

經發局表示，為方便上班族及外縣市遊客參與，此次活動安排於10月30日至11月1日、周五至周日連3天發放，民眾可走訪傳統市場採買食材、到夜市品嚐在地美食，或前往商圈購物，享受物調券帶來的加倍優惠。

經發局提醒，第二波物調券將於10月30日至11月1日發放，使用期限為7天，民眾可於公告配合場域，以100元現金兌換200元物調券，每人每場域每日限兌換2份。發放時間、地點及使用規定依市府公告為準，歡迎民眾把握機會，搭配台中購物節走訪市場、夜市及商圈，享受消費優惠，也為在地經濟注入活力。更多活動資訊可至台中市政府經發局網站查詢。